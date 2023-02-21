Мадонна призналась, что сделала пластическую операцию (фото)

Раньше знаменитость раскритиковали за ее внешность.

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64-летняя американская певица Мадонна признала, что делала пластическую операцию. Об этом она сообщила в своем Twitter.

"Смотрите, какая я хорошенькая теперь, когда сошел отек после операции", — написала звезда сцены в своей соцсети.

Впрочем, это может быть ироничный ответ на критику внешности артистки после ее появления на "Грэмми-2023".

На фото знаменитость предстала в total-black образе и кепке с надписью "духовно голодная". Волосы скандальной звезды были заплетены в четыре косички, а на лице она сделала легкий макияж.

[ + – ] Мадонна

Мадонна является одной из самых успешных певиц в мире с продажами более 300 миллионов копий альбомов. Она также известна своими скандальными выступлениями и откровенными кадрами в соцсетях.

После появления на "Грэмми-2023" 64-летнюю Мадонну подвергли критике за ее внешность, обвинив в большом количестве ботокса. Впрочем, тогда артистка обвинила своих хейтеров в мизогинии и эйджизме.

Напомним, пластические хирурги полагают, что Мадонна использовала слишком много ботокса в своем лице.

Также Фокус писал об ответе Мадонны на критику ее внешности после появления на "Грэмми-2023".