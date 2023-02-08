64-летняя Мадонна ответила на критику своей внешности

Артистка отметила, что снова столкнулась с эйджизмом и мизогинией, а общество не умеет адекватно воспринимать женщин старше 45 лет.

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64-летняя американская певица Мадонна ответила на критику своей внешности в Сети после неожиданного появления на "Грэмми-2023" в Лос-Анджелесе.

Артистка объяснила, что она была рада представить Сэма Смита и Ким Петрас (ставшую первой транс-женщиной, выступившей на церемонии награждения и выигравшей "Грэмми") перед их "историческим выступлением" для "Unholy", но вместо этого люди решили сосредоточиться на ее внешности.

"Вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что я сказала в своей речи, а именно о благодарности за бесстрашие таких художников, как Сэм и Ким, многие решили говорить только о моих фотографиях крупным планом, сделанных камерой с длинным объективом. Фотографом, который бы исказил любое лицо!!" – обратилась к хейтерам звезда сцены.

Мадонна добавила, что снова столкнулась с эйджизмом и мизогинией, а общество не умеет адекватно воспринимать женщин старше 45 лет.

Далее артистка добавила, что она "никогда не извинялась ни за свой творческий выбор", ни за то, как она выглядит или одевается — и не начнет сейчас.

"Меня унижали средства массовой информации с самого начала моей карьеры, но я понимаю, что все это — испытание, и я счастлива, что прокладываю новое дело, чтобы всем стоящим за мной женщинам было легче в последующие годы", — отметила знаменитость.

[ + – ] Мадонна ответила на критику своей внешности в Сети

Напомним, Мадонна пришла на церемонию "Грэмми-2023" в образе доминатрикс.

Также Фокус писал о мнении пластического хирурга по поводу изменений во внешности Мадонны.