64-річна Мадонна відповіла на критику своєї зовнішності

Артистка зазначила, що знову зіткнулася з ейджизмом та мізогінією, а суспільство не вміє адекватно сприймати жінок, яким більше 45 років.

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64-річна американська співачка Мадонна відповіла на критику своєї зовнішності в мережі після несподіваної появи на "Греммі-2023" у Лос-Анджелесі.

Артистка пояснила, що вона була рада представити Сема Сміта та Кім Петрас (яка стала першою транс-жінкою, яка виступила на церемонії нагородження та виграла "Греммі") перед їхнім "історичним виступом" для "Unholy", але замість цього люди вирішили зосередитися на її зовнішності.

"Замість того, щоб зосередитися на тому, що я сказала у своїй промові, а саме про подяку за безстрашність таких митців, як Сем і Кім, багато людей вирішили говорити лише про мої фотографії крупним планом, зроблені камерою з довгим об’єктивом. Фотографом, який би спотворив будь-яке обличчя!!" — звернулася до хейтерів зірка сцени.

Мадонна додала, що знову зіткнулася з ейджизмом та мізогінією, а суспільство не вміє адекватно сприймати жінок, яким більше 45 років.

Далі артистка додала, що вона "ніколи не просила вибачення ні за свій творчий вибір", ні за те, як вона виглядає чи одягається — і не почне зараз.

"Мене принижували засоби масової інформації з самого початку моєї кар’єри, але я розумію, що все це — випробування, і я щаслива, що прокладаю нову справу, щоб усім жінкам, які стоять за мною, було легше в наступні роки", — зазначила знаменитість.

[ + – ] Мадонна відповіла на критику своєї зовнішності в мережі

Нагадаємо, Мадонна прийшла на церемонію "Греммі-2023" в образі домінатрікс.

Також Фокус писав про думку пластичного хірурга щодо змін у зовнішності Мадонни.