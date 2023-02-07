Занадто багато ботоксу. Пластичні хірурги пояснили, що Мадонна зробила з обличчям

Днями Мадонна з'явилася на премії "Греммі", але її фанати були вражені, як співачка змінилася.

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Мадонна останнім часом рідко виходить у світ, і про те, який вона має вигляд, можна судити лише з фотографій, які з'являються в соцмережах. Але свої знімки попдіва ретельно редагує. Коли 64-річна співачка з'явилася на церемонії "Греммі", її шанувальники були шоковані тим, наскільки вона змінилася. Пластичні хірурги припустили, що "Матеріальна дівчина" переборщила з філерами та ботоксом. Про це пише Daily Mail.

У Мадонни, можливо, одне з найвідоміших облич у світі. Але коли вона вийшла на сцену, щоб вручити нагороду "Греммі" 2023 року в неділю ввечері, хітмейкерку Material Girl не впізнали навіть її найвідданіші шанувальники. Це викликало хвилю обговорень того, що спричинило такі зміни.

[ + – ] Мадонна на премії "Греммі" Фото: Getty Images

Не дивно, що багато хто запитував, чи піддавалася 64-річна співачка будь-якій косметичній процедурі, і тепер кілька провідних пластичних хірургів припускають, що Мадонна зробила зі своїм обличчям.

Доктор Майкл Горн, сертифікований пластичний хірург із Чикаго, вважає, що Мадонна зовсім недавно зробила пластичну операцію.

До того ж це була не тільки підтяжка, тому що її шкіра здавалася занадто щільною та гладкою, а очі занадто маленькими, але це була якась процедура з носом.

"Протягом багатьох років Мадонна, мабуть, зазнавала численних пластичних операцій. У неї різко змінилася форма обличчя", — сказав він.

"Раніше в Мадонни був ніс природної форми, який пасував її обличчю. Схоже, що вона мала ринопластику, оскільки ця версія має загострений кінчик і здається занадто вузькою", — зазначив доктор Горн і уточнив, що на обличчі Мадонни явно помітні ін'єкції ботоксу, адже в неї відсутні мімічні зморшки, а також її обличчя майже не рухалося, доки вона говорила.

[ + – ] Ще недавно Мадонна була такою

"Схоже, вона використала надмірну кількість філерів, надаючи своєму обличчю повноту й позбавляючись рельєфності, яка в неї колись була. Її вилиці виступають більше, ніж будь-коли, і здаються неприродно високими", — сказав лікар і вказав на те, що в Мадонни змінилася форма чола та надбрівних дуг.

Водночас підтяжка зіпсувала її брови, які практично перестали рости.

Пластична хірургиня Дженніфер Левін підтвердила припущення колеги. На її думку, Мадонна зробила операцію, яка торкнулася її брів.

"Обличчя Мадонни здається неприродно напруженим і повним. Це може вказувати на лазерне шліфування, філери та навіть пересадку жиру", — сказала вона.

Нагадаємо, на 65-й церемонії "Греммі" Мадонна з'явилася в незвично строгому та скромному вбранні, зате з хлистом. Вона представляла Сема Сміта й Кім Петрас, а також нагадала про свій концертний тур The Celebration Tour.