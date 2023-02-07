Слишком много ботокса. Пластические хирурги пояснили, что Мадонна сделала с лицом

На днях Мадонна появилась на премии "Грэмми", но ее фанаты были поражены, насколько певица изменилась.

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Мадонна в последнее время редко выходит в свет и о том, как она выглядит, можно судить только по фото, которые появляются в соцсетях. Но свои снимки поп-дива тщательно редактирует. Когда 64-летняя певица появилась на церемонии "Грэмми", то ее поклонники были шокированы тем, насколько она изменилась. Пластические хирурги предположили, что "Материальная девушка" переборщила с филерами и ботоксом. Об этом пишет Daily Mail.

У Мадонны, возможно, одно из самых известных лиц в мире. Но когда она вышла на сцену, чтобы вручить награду "Грэмми" 2023 года в воскресенье вечером, хитмейкер Material Girl была неузнаваема даже для своих самых преданных поклонников, что вызвало волну обсуждений по поводу того, что стало причиной таких изменений.

[ + – ] Мадонна на премии "Грэмми" Фото: Getty Images

Неудивительно, что многие задавались вопросом, подвергалась ли 64-летняя певица какой-либо косметической процедуре, и теперь несколько ведущих пластических хирургов предполагают, что Мадонна сделала со своим лицом.

Доктор Майкл Хорн, сертифицированный пластический хирург из Чикаго считает, что Мадонна совсем недавно сделала пластическую операцию.

Причем это была не только подтяжка, потому что ее кожа выглядела слишком плотной и гладкой, а глаза слишком маленькими, но также это была какая-то процедура с носом.

"На протяжении многих лет Мадонна, по-видимому, подвергалась многочисленным пластическим операциям. У нее резко изменилась форма лица", — сказал он.

"Раньше у Мадонны был нос естественной формы, который подходил ее лицу. Похоже, что у нее была ринопластика, так как эта версия имеет заостренный кончик и кажется слишком узкой", — отметил доктор Хорн и уточнил, что на лице Мадонны явно заметны инъекции ботокса, ведь у нее отсутствуют мимические морщины, а также ее лицо почти не двигалось, пока она говорила.

[ + – ] Еще недавно Мадонна выглядела так

"Похоже, она использовала чрезмерное количество филеров, придавая своему лицу полноту и избавляясь рельефности, которая у нее когда-то была. Ее скулы выступают больше, чем когда-либо, и кажутся неестественно высокими", — сказал доктор и указал на то, что у Мадонны изменилась форма лба и надбровных дуг.

Причем подтяжка испортила ее брови, которые практически перестали расти.

Пластический хирург Дженнифер Левин подтвердила предположения коллеги. По ее мнению, Мадонна сделала операцию, затронувшую ее брови.

"Лицо Мадонны кажется неестественно напряженным и полным. Это может указывать на лазерную шлифовку, филеры и даже пересадку жира", — сказала она.

Напомним, на 65-й церемонии "Грэмми" Мадонна появилась в непривычно строгом и скромном наряде, но зато с хлыстом. Она представляла Сэма Смита и Ким Петрас, а также напомнила о своем концертном туре The Celebration Tour.