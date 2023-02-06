Мадонна неожиданно появилась на "Грэмми" в образе доминатрикс

Фанаты не узнали 64-летнюю поп-диву, заявив, что она переборщила с пластическими операциями.

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Мадонна неожиданно появилась в качестве ведущей 65-й ежегодной премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе в это воскресенье. Она представила Сэма Смита и Ким Петрас, когда они готовились спеть свой хит Unholy, получивший "Грэмми" за лучшее поп-исполнение дуэтом или группой во время церемония. Однако фанаты не узнали 64-летнюю певицу, сказав, что она слишком изменилась. Об этом пишет Daily Mail.

Мадонна, недавно объявившая о своем концертном туре The Celebration Tour, отправила трогательное послание "всем маленьким бунтарям" и заявила, что их "бесстрашие не остается незамеченным".

[ + – ] Мадонна на церемонии "Грэмми"

Сама певица является обладательницей семи премий "Грэмми". И на церемонии она была в непривычно скромном, но одновременно провокационном наряде.

Закрытый костюм с длинной юбкой она дополнила туфлями на очень высокой платформе и стеком для БДСМ, которым она постоянно похлопывала себя по ладони.

Впрочем, поклонники поп-дивы отметили, что она весьма отличается от своих тщательно отредактированных фотографий в Instagram, и даже заявили, что она стала "неузнаваемой".

[ + – ] Мадонна на церемонии "Грэмми" Фото: Getty Images

Напомним, концертный тур Мадонны The Celebration Tour должен будет отметить 40-летие ее работы в музыкальной индустрии. Концерты должны начаться в Северной Америке в июле этого года, и пройти в 35 городах.

В официальном пресс-релизе Мадонна заявила: "Я очень рада изучить как можно больше песен в надежде подарить моим поклонникам шоу, которого они ждали".

Напомним, недавно Мадонна хоть и с опозданием, но поддержала модный тренд, и повторила культовый танец Уэнсдей Аддамс из нашумевшего сериала от Netflix.