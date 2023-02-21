Мадонна зізналася, що робила пластичну операцію (фото)

Раніше знаменитість розкритикували за її зовнішність.

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64-річна американська співачка Мадонна визнала, що робила пластичну операцію. Про це вона повідомила у своєму Twitter.

"Дивіться, яка я гарненька тепер, коли зійшов набряк після операції", — написала зірка сцени у своїй соцмережі.

Втім, це може бути іронічна відповідь на критику зовнішності артистки після її появи на "Греммі-2023".

На фото знаменитість постала в total-black образі та кепці з надписом "духовно голодна". Волосся скандальної зірки було заплетене в чотири косички, а на обличчі вона зробила легкий макіяж.

[ + – ] Мадонна

Мадонна є однією з найбільш успішних співачок у світі з продажами понад 300 мільйонів копій альбомів. Вона також відома своїми скандальними виступами та відвертими кадрами у соцмережах.

Після появи на "Греммі-2023" Мадонну розкритикували за її зовнішність, звинувативши у великій кількості ботоксу. Втім, тоді артистка звинуватила своїх хейтерів у мізогінії та ейджизмі.

Нагадаємо, пластичні хірурги вважають, що Мадонна використала занадто багато ботоксу у своєму обличчі.

Також Фокус писав про відповідь Мадонни на критику її зовнішності після появи на "Греммі-2023".