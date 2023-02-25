Мадонну кинув молодший на 41 рік бойфренд, — ЗМІ

Пара була разом протягом п'яти місяців, проте обранець зірки знайшов собі молодшу кохану.

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64-річна американська співачка Мадонна розійшлася зі своїм 23-річним бойфрендом. Про це повідомляє Page Six.

Обранець попдіви Ендрю Дарнелл знайшов собі молодшу кохану. Романтичні стосунки пари з різницею у віці в 41 рік тривали близько п'яти місяців.

Сама Мадонна адекватно сприйняла звістку про розрив, проте наразі вона переживає загальну кризу в житті, про що розповідають інсайдери.

"Це було просто дещо тимчасове, тож її серце не розбите. Просто це сталося в ненайкращий час. У неї невелика криза впевненості в собі, і від цього легше не стало. Їй було дуже весело з Ендрю, але це ніколи не було коханням або чимось іще", — зазначило джерело видання.

[ + – ] Мадонна та Ендрю Дарнелл Фото: Andrew Darnell/Instagram

До цього епатажній артистці приписували роман з відомим фотографом Рікардо Гомесом. Пару кілька разів помічали на побаченнях.

Також у 2022 зірка сцени розійшлася з набагато молодшим за неї танцівником Ахламаліком Вільямсом після 3-річних романтичних стосунків. Одразу після цього Мадонну стали помічати в компаніях різних чоловіків, хоча офіційно про свої стосунки співачка не говорить.

[ + – ] Мадонна та Ендрю Дарнелл

Нагадаємо, 64-річна Мадонна зізналася, що зробила пластичну операцію.

Також Фокус писав про реакцію Мадонни на критику її зовнішності після раптової появи на "Греммі-2023".