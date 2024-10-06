Не бачилися 16 років: помер молодший брат поп-діви Мадонни

Крістофер Чікконе помер у віці 63 років. Він посварився зі своєю знаменитою сестрою, написавши про неї книгу.

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Помер молодший брат знаменитої співачки Мадонни. 63-річний Крістофер Чікконе був її близьким другом і помічником. Але він написав про сестру книгу, чим вона була дуже незадоволена. Про це пише Daily Mail.

Відомо, що молодший брат Мадонни Луїзи Чікконе Крістофер Чікконе помер у віці 63 років після боротьби з раком. 24 вересня померла їхня мачуха Джоан Клер Чікконе.

Брат і сестра тісно співпрацювали впродовж усієї кар'єри королеви поп-музики, але 2008 року у них стався розлад через сенсаційну книгу Крістофера "Життя з моєю сестрою Мадонною".

Мадонна і Крістофер Чікконе в 1998 році Фото: Getty Images

Протягом усієї своєї кар'єри Крістофер працював дизайнером, художником і режисером, організовував концертні тури, знімав музичні кліпи і фільми, а також займався дизайном комерційних і житлових інтер'єрів та меблів.

"Він був надзвичайно талановитою людиною з приголомшливим почуттям гумору", — сказав один із його друзів.

Крістофер, який колись був найближчим братом Мадонни, почав свою кар'єру як її помічник, костюмер, стиліст і художній керівник. Мадонна і Крістофер разом виросли разом у Мічигані і разом вчилися танцювати. Потім Крістофер пішов за Мадонною в Нью-Йорк, де вона почала свій довгий шлях до багатства і слави.

Однак не обійшлося без труднощів: Крістофер написав відверту книжку про свої стосунки з сестрою, в якій стверджував, що Гай Річі "наїжджав на нього", і визнавав, що вони ніколи не ладнали. Він також заявив, що роман Мадонни з британським режисером став "похоронним дзвоном за моїми стосунками з нею".

Свою знамениту сестру Крістофер описав, як ту, що значно прикрасила свою біографію.

"Вона хоче здаватися дівчиною із середнього класу, яка поширює історію про те, що вона опинилася на Таймс-сквер, маючи при собі всього лише пару балетних туфель і 35 доларів. Але це чистісінька міфологія, і що далі вона просувається, то більш міфологічною стає історія її життя", — написав у книзі Крістофер.

Як і його брати, він також боровся з алкогольною та наркотичною залежністю, а Мадонна оплачувала його перебування в реабілітаційному центрі.

У 2003 році вона звільнила його з посади директора свого туру, а в 2008 році були опубліковані його відверті мемуари "Життя з моєю сестрою Мадонною".

У 2016 році він одружився. За даними інтерв'ю Evening Standard, до 2012 року його стосунки з сестрою налагодилися. Але разом вони більше не працювали.

"Ми зараз на абсолютно гідному рівні. Наскільки я можу судити, у нас все добре", — ухильно говорив Крістофер в інтерв'ю.

Крістофер Чікконе і Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

"Ми спілкуємося одне з одним, хоча я давно її не бачив. Ми знову стали братом і сестрою. Я не працюю на неї, і так краще", — розповідав чоловік.

Нагадаємо, у Мадонни семеро братів і сестер. Усі вони ведуть непублічний спосіб життя. Сестри керують сімейним виноградником. Ще один брат, Ентоні, помер 2023 року від передозування наркотиків у злиднях.