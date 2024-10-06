Не виделись 16 лет: умер младший брат поп-дивы Мадонны

Кристофер Чикконе умер в возрасте 63 лет. Он поссорился со своей знаменитой сестрой, написав о ней книгу.

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Умер младший брат знаменитой певицы Мадонны. 63-летний Кристофер Чикконе был ее близким другом и помощником. Но он написал о сестре книгу, чем она была очень недовольна. Об этом пишет Daily Mail.

Известно, что младший брат Мадонны Луизы Чикконе Кристофер Чикконе умер в возрасте 63 лет после борьбы с раком. 24 сентября скончалась их мачеха Джоан Клэр Чикконе.

Брат и сестра тесно сотрудничали на протяжении всей карьеры королевы поп-музыки, но в 2008 году у них произошел разлад из -за сенсационной книги Кристофера "Жизнь с моей сестрой Мадонной".

Мадонна и Кристофер Чикконе в 1998 году Фото: Getty Images

На протяжении всей своей карьеры Кристофер работал дизайнером, художником и режиссером, организовывая концертные туры, снимая музыкальные клипы и фильмы, а также занимаясь дизайном коммерческих и жилых интерьеров и мебели.

"Он был чрезвычайно талантливым человеком с потрясающим чувством юмора", — сказал один из его друзей.

Кристофер, бывший когда-то самым близким братом Мадонны, начал свою карьеру в качестве ее помощника, костюмера, стилиста и художественного руководителя. Мадонна и Кристофер вместе выросли вместе в Мичигане и вместе учились танцевать. Затем Кристофер последовал за Мадонной в Нью-Йорк, где она начала свой долгий путь к богатству и славе.

Однако не обошлось без трудностей: Кристофер написал откровенную книгу о своих отношениях с сестрой, в которой утверждал, что Гай Ричи "наезжал на него", и признавал, что они никогда не ладили. Он также заявил, что роман Мадонны с британским режиссером стал "похоронным звоном по моим отношениям с ней".

Свою знаменитую сестру Кристофер описал, как ту, что значительно приукрасила свою биографию.

"Она хочет казаться девушкой из среднего класса, которая распространяет историю о том, что она оказалась на Таймс-сквер, имея при себе всего лишь пару балетных туфель и 35 долларов. Но это чистейшая мифология, и чем дальше она продвигается, тем более мифологичной становится история ее жизни", — написал в книге Кристофер.

Как и его братья, он также боролся с алкогольной и наркотической зависимостью, а Мадонна оплачивала его пребывание в реабилитационном центре.

В 2003 году она уволила его с поста директора своего тура, а в 2008 году были опубликованы его откровенные мемуары "Жизнь с моей сестрой Мадонной".

В 2016 году он женился. По данным интервью Evening Standard, к 2012 году его отношения с сестрой наладились. Но вместе они больше не работали.

"Мы сейчас на совершенно достойном уровне. Насколько я могу судить, у нас все хорошо", — уклончиво говорил Кристофер в интервью.

Кристофер Чикконе и Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

"Мы общаемся друг с другом, хотя я давно ее не видел. Мы снова стали братом и сестрой. Я не работаю на нее, и так лучше", — рассказывал мужчина.

Напомним, у Мадонны семеро братьев и сестер. Все они ведут непубличный образ жизни. Сестры управляют семейным виноградником. Еще один брат, Энтони, умер в 2023 году от передозировки наркотиков в нищете.