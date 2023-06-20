Дочь Мадонны была замечена на прогулке с отцом (фото)

Лурдес Леон редко встречается с родным отцом.

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26-летняя дочь поп-иконы Мадонны Лурдес Леон была замечена на редкой прогулке со своим отцом Карлосом Леоном. Дуэт встретился, чтобы отпраздновать День отца в Нью-Йорке. Об этом пишет PageSix.

Лурдес Леон, которая также известна под псевдонимом Лолахол, и ее 56-летний отец были сфотографированы во время шоппинга. Девушка была одета была в облегающую белую майку, обнажавшую ее живот, красные баскетбольные шорты и гольфы до колен. Она дополнила образ сине-белой плетеной сумкой через плечо и баскетбольными кроссовками в черно-белую полоску с красными шнурками, которые гармонировали с остальными элементами ее ансамбля.

Между тем, Карлос был в обтягивающей темно-серой футболке, которая демонстрировала его накачанные мышцы. Он также носил белые брюки и кроссовки New Balance, толстую золотую цепочку на шее, черную сумку через плечо и солнцезащитные очки в тон.

Оба были замечены с несколькими пакетами из Сохо.

Карлос и Мадонна встречались с 1994 по 1997 год и до сих пор остаются близкими.

"У меня прекрасные отношения со всеми моими бывшими девушками, но особенно с Мадонной, — сказал Карлос в 2008 году. — Дружба была и остается дружбой. Если ей нужно поговорить со мной, я рядом, а если мне нужно поговорить с ней, она рядом. Так оно и есть".

После расставания Карлоса с поп-дивой он сошелся с моделью Бетине Холте, на которой женился в 2013 году.

Также Фокус писал, что дочь Мадонны появилась на публике в ультракороткой юбке.