"У меня не хватает денег": сын Мадонны признался, что вынужден голодать (фото)

По словам 18-летнего Дэвида Банда, он берет 200 долларов за уроки игры на гитаре и живет со своей девушкой в Бронксе. Известно, что состояние самой певицы оценивается в 850 млн долларов.

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18-летний сын Мадонны Дэвид Банда признался, что он "ищет" еду после того, как переехал из поместья своей звездной матери. Об этом пишет Metro.

"Мне это нравится. Я не один, у меня есть моя девушка. Но мне это нравится", — сказал Дэвид, который встречается с 21-летней моделью Марией Атуэстой, во время трансляции в Instagram.

"Приятно чувствовать, как сейчас девять часов вечера, я голоден и понимаю, что у меня не хватает денег, чтобы есть и убирать мусор. Весело быть молодым", — добавил приемный сын Мадонны.

Дэвид сейчас живет в Бронксе и зарабатывает собственные деньги, обучая игре на гитаре. Между тем состояние его матери составляет 850 миллионов долларов.

Банда берет 200 долларов за свои уроки игры на гитаре, которые можно заказать на его странице в соцсети.

Сын Мадонны Дэвид Банда Фото: Instagram madonna

Он также ранее работал моделью.

Банда, который является одним из шести детей Мадонны, также подтвердил, что его мама-суперзвезда сейчас "не одинока" и что она "встречается с парнем".

Дети Мадонны

Дэвида Мэдж усыновила в 2006 году, когда ему было 13 месяцев. Сын артистки родился в деревне Липунга, которая расположена на западе Малави. Двух дочерей Эстер и Стеллу также усыновили из Малави в начале 2017 года.

Мадонна с сыном Фото: Instagram madonna

Еще одну девочку Мерси певица усыновила в 2007 году, когда ей было четыре года и она болела малярией.

А также Мадонна родила сына Рокко от режиссера Гая Ричи и дочь Лурдес Леон от актера Карлоса Леона.

Напомним, Мадонна намекнула на новый роман в своих соцсетях.

Также Фокус писал о съемке Лурдес Леон в рекламном кампейне.