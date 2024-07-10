Дочь Мадонны удивила съемкой в новом кампейне (фото)

Дизайнер Дэвид Кома не ожидал, что Лурдес сделает шпагат. Он назвал модель своей музой.

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27-летняя американская певица Лурдес Леон снялась в откровенном рекламном кампейне. Снимками юная знаменитость делится в Instagram.

Биологическая дочь Мадонны стала лицом первой в истории курортной рекламной кампании Дэвида Комы 2025 в честь 15-летия бренда. В свежей кампании бренда представлено 12 изображений Лурдес, которая демонстрирует новую коллекцию на сером фоне.

В новом интервью Women's Wear Daily лондонский дизайнер Кома назвал дочь Мадонны своей "музой" и описал кампанию как "удивительный вид искусства".

"В течение длительного времени я был поклонником красоты [Лурдес] и пошел посмотреть на ее выступление в коктейль-баре The Standard, Sweeties, где все, что я думал о ней до встречи, было еще более захватывающим. Она действительно показала удивительное искусство", — рассказал Кома.

Лурдес Леон

На одной из фотографий Леон позирует в боди-стрингах во время шпагата.

"Это одно из самых крутых изображений. Никто этого не ожидал, когда она делала шпагаты", — признался дизайнер.

На другом фото изображена Лурдес в черном платье с обнаженной спиной, которая обхватила себя руками.

Лурдес Леон

Лурдес идет по стопам своей звездной матери и продолжает музыкальную карьеру. В августе 2022 года она выпустила свой первый сольный сингл Lock&Key и сопровождающий его клип.

В подростковом возрасте дочь кубинского актера Карлоса Леона также пела на бэк-вокале для трека Мадонны Superstar 2012 года, который поп-звезда написала о ней.

Ранее Лурдес Леон также была моделью таких компаний, как Burberry, Marc Jacobs, Savage X Fenty от Rihanna, Mugler, Calvin Klein и Marine Serre.

Напомним, как выглядят приемные дочери Мадонны.

Также Фокус писал о появлении Лурдес на публике в платье со многими вырезами.