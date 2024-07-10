Донька Мадонни здивувала зйомкою в новому кампейні (фото)

Дизайнер Девід Кома не очікував, що Лурдес зробить шпагат. Він назвав модель своєю музою.

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27-річна американська співачка Лурдес Леон знялася у відвертому рекламному кампейні. Знімками юна знаменитість ділиться в Instagram.

Біологічна донька Мадонни стала обличчям першої в історії курортної рекламної кампанії Девіда Коми 2025 на честь 15-річчя бренду. У свіжій кампанії бренду представлено 12 зображень Лурдес, яка демонструє нову колекцію на сірому фоні.

У новому інтерв’ю Women’s Wear Daily лондонський дизайнер Кома назвав доньку Мадонни своєю "музою" і описав кампанію як "дивовижний вид мистецтва".

"Протягом тривалого часу я був прихильником краси [Лурдес] і пішов подивитися на її виступ у коктейль-барі The Standard, Sweeties, де все, що я думав про неї до зустрічі, було ще більш захопливим. Вона справді показала дивовижне мистецтво", — розповів Кома.

Лурдес Леон

На одній із фотографій Леон позує у боді-стрінгах під час шпагату.

"Це одне з найкрутіших зображень. Ніхто цього не очікував, коли вона робила шпагати", — зізнався дизайнер.

На іншому фото зображена Лурдес у чорній сукні з оголеною спиною, яка обхопила себе руками.

Лурдес Леон

Лурдес йде стопами своєї зіркової матері і продовжує музичну кар'єру. У серпні 2022 року вона випустила свій перший сольний сингл Lock&Key і кліп, що його супроводжує.

У підлітковому віці донька кубинського актора Карлоса Леона також співала на бек-вокалі для треку Мадонни Superstar 2012 року, який попзірка написала про неї.

Раніше Лурдес Леон також була моделлю таких компаній, як Burberry, Marc Jacobs, Savage X Fenty від Rihanna, Mugler, Calvin Klein і Marine Serre.

Нагадаємо, як виглядають прийомні доньки Мадонни.

Також Фокус писав про появу Лурдес на публіці в сукні з багатьма вирізами.