Донька Мадонни в сукні з багатьма вирізами вийшла у світ (фото)

Лурдес Леон також будує карʼєру співачки. Окрім цього, вона знімається в рекламних кампейнах відомих брендів.

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27-річна американська співачка Лурдес Леон вийшла у світ у відвертому вбранні. Про це пише Page Six.

Донька Мадонни з’явилася на показі Marc Jacobs у сміливій сукні з вирізами в Нью-Йорку. На осінньому показі дизайнера, який відбувся в бібліотеці, знаменитість позувала в чорній дірявій мінісукні без рукавів.

Вбрання мало ажурні панелі та багато вирізів.

Лурдес Леон Фото: Getty Images

Донька Мадонни та кубинського актора Карлоса Леона поєднала свій порваний ансамбль із блискучими босоніжками, покритими кристалами, великими сережками-кільцями та кількома багатошаровими діамантовими намистами.

Кілька татуювань Лурдес було видно між вирізами сукні, включаючи серце у верхній частині правого стегна, напис на лівому стегні та дизайн, що нагадує хвіст дракона на правому стегні.

Лурдес Леон Фото: Getty Images

27-річна Лурдес йде стопами своєї зіркової матері і продовжує музичну кар'єру. У серпні 2022 року юна артистка випустила свій перший сольний сингл Lock&Key і кліп, що його супроводжує.

У підлітковому віці Леон також співала на бек-вокалі для треку Мадонни Superstar 2012 року, який попзірка написала про неї.

Раніше Лурдес також була моделлю таких компаній, як Burberry, Marc Jacobs, Savage X Fenty від Rihanna, Mugler, Calvin Klein і Marine Serre.

Нагадаємо, як виглядають прийомні доньки Мадонни.

Також Фокус писав про відверту зйомку Лурдес Леон у рекламному кампейні.