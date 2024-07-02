Дочка Мадонни показала максимум тіла в новій рекламній кампанії (фото)

Лурдес продемонструвала гнучкість і артистизм. За словами дизайнера, вона є живим втіленням ідеї його нової колекції.

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27-річна модель і співачка Лурдес Леон, старша дочка попдіви Мадонни, як і її мати, дуже полюбляє відверті фотосесії та зухвалі образи. У новій рекламній кампанії модельєра Девіда Кома дівчина повною мірою показала свої таланти, зробивши сміливі модні заяви. Фото з нею були опубліковані на сторінці бренду.

На одному знімку вона мало що залишила уяві, демонструючи свої татуювання та гнучкість у боді з бахромою, сівши на шпагат і дивлячись у камеру. На іншому знімку Лурдес позує топлес у спідниці з блискітками.

Фото: davidkomalondon

Серед інших образів — обтислі напівпрозорі сукні, туфлі з бахромою і багато асиметрії.

Фото: davidkomalondon Фото: davidkomalondon

Дизайнер зізнався, що працювати з Лурдес було цікаво.

"Робота з неймовірною Лурдес Леон як першим "лицем" сезону була воістину фантастичним досвідом. Вона втілює справжність і володіє непримиренним почуттям самовираження, що неймовірно надихає. Вона є ідеальним втіленням дівчини Кома — складного персонажа, жорсткого, але чуттєвого, вільного, але стриманого, юного, але зрілого. Спостерігати за її рухами професійної танцівниці на знімальному майданчику було заворожуюче. Вона мала витончений і елегантний вигляд, випромінюючи водночас майже анімалістичну грацію. Лурдес дійсно відобразила метаморфозу, що надихнула колекцію, перетворивши як своє тіло, так і зовнішній вигляд своїми динамічними рухами".

Лурдес — первісток Мадонни. Її батьком є актор Карлос Леон, колишній бойфренд Медж. Крім неї, в артистки є 23-річний син Рокко від британського режисера Гая Річі, а також прийомні діти: Девід (18 років), Мерсі (18 років) та 11-річні близнюки Естер і Стелла.

Попкоролева зізнавалася, що обожнює материнство. Однак вона визнає, що це може бути непросто, і розповіла про свій батьківський шлях в інтерв'ю Vanity Fair Italy в січні 2023 року.

"Народження дітей та їхнє виховання — це витвір мистецтва. І ніхто не дає тобі інструкцій. Потрібно вчитися на помилках. Це робота, яка забирає багато часу. І вона виснажлива, тому що немає відпочинку", — зазначила вона. Водночас співачка підкреслила, що діти — основне джерело щастя для неї.

Раніше Фокус писав, що дочка Мадонни з'явилася в кампейні Coca-Cola, створеному ШІ.