Донька Мадонни знялася в рекламному кампейні Marc Jacobs (фото, відео)
До Лурдес Леон приєдналася супермодель Адріана Ліма. Вони прорекламували сумки відомого бренду.
27-річна Лурдес Леон знялася в рекламному кампейні бренду Марка Джейкобса. Кадрами юна знаменитість ділиться в Instagram.
Донька Мадонни стала зіркою нового рекламного ролика, у якому вона несе чорну сумку Marc Jacobs, прямуючи до таксі на Мангеттені. Також на відео можна побачити супермодель Адріану Ліму, яка носила меншу сумку.
"Дякую, Marc Jacobs", — написала Лурдес Леон, зазначивши, що режисером ролика став Джермейн Дейлі.
На фото до рекламного кампейну донька Карлоса Леона та Мадонни розпустила своє темне довге волосся та зробила легкий макіяж.
Лурдес йде стопами своєї зіркової матері і продовжує музичну кар'єру. У серпні 2022 року дівчина випустила свій перший сольний сингл Lock&Key і кліп до нього.
У підлітковому віці спадкоємиця кубинського актора Карлоса Леона також співала на бек-вокалі для треку мами Superstar 2012 року, який співачка написала про неї.
Раніше Лурдес також була моделлю таких компаній як Burberry, Savage X Fenty від Rihanna, Mugler, Calvin Klein і Marine Serre.
Нагадаємо, син Мадонни зізнався, що в нього не вистачає грошей на їжу.
Також Фокус писав про день народження Лурдес Леон.