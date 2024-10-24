Донька Мадонни знялася в рекламному кампейні Marc Jacobs (фото, відео)

До Лурдес Леон приєдналася супермодель Адріана Ліма. Вони прорекламували сумки відомого бренду.

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27-річна Лурдес Леон знялася в рекламному кампейні бренду Марка Джейкобса. Кадрами юна знаменитість ділиться в Instagram.

Донька Мадонни стала зіркою нового рекламного ролика, у якому вона несе чорну сумку Marc Jacobs, прямуючи до таксі на Мангеттені. Також на відео можна побачити супермодель Адріану Ліму, яка носила меншу сумку.

"Дякую, Marc Jacobs", — написала Лурдес Леон, зазначивши, що режисером ролика став Джермейн Дейлі.

Донька Мадонни знялася в рекламному кампейні

На фото до рекламного кампейну донька Карлоса Леона та Мадонни розпустила своє темне довге волосся та зробила легкий макіяж.

Донька Мадонни знялася в рекламному кампейні

Лурдес йде стопами своєї зіркової матері і продовжує музичну кар'єру. У серпні 2022 року дівчина випустила свій перший сольний сингл Lock&Key і кліп до нього.

У підлітковому віці спадкоємиця кубинського актора Карлоса Леона також співала на бек-вокалі для треку мами Superstar 2012 року, який співачка написала про неї.

Раніше Лурдес також була моделлю таких компаній як Burberry, Savage X Fenty від Rihanna, Mugler, Calvin Klein і Marine Serre.

Нагадаємо, син Мадонни зізнався, що в нього не вистачає грошей на їжу.

Також Фокус писав про день народження Лурдес Леон.