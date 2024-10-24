Дочь Мадонны снялась в рекламном кампейне Marc Jacobs (фото, видео)

К Лурдес Леон присоединилась супермодель Адриана Лима. Они прорекламировали сумки известного бренда.

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27-летняя Лурдес Леон снялась в рекламном кампейне бренда Марка Джейкобса. Кадрами юная знаменитость делится в Instagram.

Дочь Мадонны стала звездой нового рекламного ролика, в котором она несет черную сумку Marc Jacobs, направляясь к такси на Манхэттене. Также на видео можно увидеть супермодель Адриану Лиму, которая носила сумку поменьше.

"Спасибо, Marc Jacobs", — написала Лурдес Леон, отметив, что режиссером ролика стал Джермейн Дейли.

Дочь Мадонны снялась в рекламном кампейне

На фото к рекламному кампейну дочь Карлоса Леона и Мадонны распустила свои темные длинные волосы и сделала легкий макияж.

Дочь Мадонны снялась в рекламном кампейне

Лурдес идет по стопам своей звездной матери и продолжает музыкальную карьеру. В августе 2022 года девушка выпустила свой первый сольный сингл Lock&Key и клип к нему.

В подростковом возрасте наследница кубинского актера Карлоса Леона также пела на бэк-вокале для трека мамы Superstar 2012 года, который певица написала о ней.

Ранее Лурдес также была моделью таких компаний как Burberry, Savage X Fenty от Rihanna, Mugler, Calvin Klein и Marine Serre.

Напомним, сын Мадонны признался, что у него не хватает денег на еду.

Также Фокус писал о дне рождения Лурдес Леон.