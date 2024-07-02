Дочь Мадонны показала максимум тела в новой рекламной кампании (фото)

Лурдес продемонстрировала гибкость и артистизм. По словам дизайнера, она является живым воплощением идеи его новой коллекции.

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27-летняя модель и певица Лурдес Леон, старшая дочь поп-дивы Мадонны, как и ее мать, очень любит откровенные фотосессии и дерзкие образы. В новой рекламной кампании модельера Дэвида Кома девушка в полной мере показала свои таланты, сделав смелые модные заявления. Фото с ней были опубликованы на странице бренда.

На одном снимке она мало что оставила воображению, демонстрируя свои татуировки и гибкость в боди с кисточками, сев на шпагат и смотря в камеру. На другом снимке Лурдес позирует топлес в юбке с блестками и бахромой и знойно глядя в камеру.

Фото: davidkomalondon

Среди других образов – облегающие полупрозрачные платья, туфли с бахромой и много ассиметрии.

Фото: davidkomalondon Фото: davidkomalondon

Дизайнер признался, что работать с Лурдес было интересно.

"Работа с невероятной Лурдес Леон в качестве первого "лица" сезона была поистине фантастическим опытом. Она воплощает подлинность и обладает непримиримым чувством самовыражения, что невероятно вдохновляет. Она является идеальным воплощением девушки Кома – сложного персонажа, жесткого, но чувственного, свободного, но сдержанного, юного, но зрелого. Наблюдать за ее движениями профессиональной танцовщицы на съемочной площадке было завораживающе. Она выглядела утонченно и элегантно, источая при этом почти анималистическую грацию. Лурдес действительно отразила метаморфозу, вдохновившую коллекцию, преобразив как свое тело, так и внешний вид своими динамичными движениями".

Лурдес – первенец Мадонны. Ее отцом является актер Карлос Леон, бывший бойфренд Мэдж. Кроме нее, у артистки есть 23-летний сын Рокко от британского режиссера Гая Ричи, а также приемные дети: Дэвид (18 лет), Мерси (18 лет) и 11-летние близнецы Эстер и Стелла.

Поп-королева признавалась, что обожает материнство. Однако она признает, что это может быть непросто, и рассказала о своем родительском пути в интервью Vanity Fair Italy в январе 2023 года.

"Рождение детей и их воспитание – это произведение искусства. И никто не дает тебе инструкций. Нужно учиться на ошибках. Это работа, которая отнимает много времени. И она утомительна, потому что нет отдыха", – отметила она. При этом певица подчеркнула, что дети – основной источник счастья для нее.

Ранее Фокус писал, что дочь Мадонны появилась в кампейне Coca-Cola, созданном ИИ.