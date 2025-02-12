62-летняя Деми Мур появилась в роскошной фотосессии (фото)

Актриса, впервые номинированная на "Оскар", демонстрирует безупречный стиль и нестареющую внешность.

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Американская актриса и номинантка на "Оскар 2025" Деми Мур стала героиней нового номера журнала The Wrap. Знаменитость не только дала большое интервью незадолго до церемонии награждения, но и позировала в дизайнерских нарядах, демонстрируя неувядающую красоту и длинные стройные ноги.

На обложке она позирует в оригинальном розовом топе и черных плотных колготах с черными туфлями, полулежа на диване. Также она выглядит неотразимо в коралловом фактурном платье с глубоким декольте и открытыми плечами. Золотое платье, похожее на фольгу вкупе с высокими белыми перчатками придают ей еще больше блеска. Над образами звезды работал ее давний стились Брэд Горески.

В фильме Корали Фаржа "Субстанция", за который она получила "Золотой глобус", Деми играет Элизабет Спаркл, угасающей звезды, которая вводит себе сомнительный препарат, чтобы создать более молодую версию себя по имени Сью (Маргарет Куэлли). Звезда проводит большую часть фильма одна, а ее единственным партнером по сцене является ее отражение в зеркале — или гигантский портрет от пола до потолка, который нависает над ее гостиной, словно святилище прошлого. Элизабет снова и снова встречается со своим отражением, вечно недовольная тем, что видит, но в погоне за уходящей молодостью к концу картины сначала превращается в горбатую лысую старую женщину, а затем и вовсе в монстра.

Эти сцены стали для Мур серьезным актерским вызовом.

"Я боялась повторяться. Например, будет ли это скучно? Мы все знаем, что склонны искать, что не так, когда смотрим в зеркало. Есть интимность, которую мы испытываем, глядя на себя, и это определенно было неприятно. Поэтому я просто использовала это", – призналась она.

Финал "Субстанции" изобилует сценами, которые многим показались омерзительными, и в то же время показал, насколько абсурдным и бесперспективным является навязчивое желание ухватиться за уходящую красоту.

Для Деми образ Спаркл стал знаковым, поскольку она продвигает идею естественного старения и считает, что женщина остается сексуальной в любом возрасте, несмотря на то, что с годами ее замечают все меньше.

По ее словам, это была та роль, которую она ждала, хотя и неосознанно:

"Роли находят тебя так же, как ты находишь их".

Ранее Фокус писал, что Деми Мур флиртовала с Шоном Пенном на публике.