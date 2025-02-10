Деми Мур флиртовала с Шоном Пенном на публике, — СМИ (фото)

Как известно, сейчас режиссер встречается с молдавской моделью Валерией Ников. Тем временем Деми Мур приписывают роман с Эндрю Гарфилдом.

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Американская актриса Деми Мур флиртовала с коллегой Шоном Пенном на 24-й ежегодной церемонии вручения наград AARP Movies for Grownups в Беверли-Хиллз. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшего мужа Мадонны заметили со звездой фильма "Субстанция" у входа в отель Four Seasons.

Они, как пишет издание, держались за руки и улыбались перед камерами на ярком ежегодном мероприятии.

Деми Мур и Шон Пенн Фото: Getty Images

Мур дружит с бывшей женой Шона Пенна Мадонной, с которой режиссер был женат с 1985 по 1989 год.

Также они двое снялись в фильме 1989 года "Мы не ангелы", где также был Роберт Де Ниро.

62-летняя звезда фильма "Субстанция", которая недавно одержала победу в номинации "Лучшая актриса" во время церемонии вручения наград Critics Choice Awards 2025, присоединилась к другим знаменитостям, таким как Джоди Фостер.

На мероприятии Мур сияла в черном платье, которое облегало ее тело и содержало мерцающие серебристые детали, разбросанные по всему наряду.

Звезда экрана выбрала минимальное количество аксессуаров, чтобы наряд был в центре, и добавила ослепительный серебряный браслет на левом запястье и яркие кольца на каждой руке.

Деми Мур и Брюс Уиллис Фото: Getty Images

Отметим, что Деми Мур в свое время была замужем за Брюсом Уиллисом, которому родила трех дочерей — Румер, Скаут и Таллулу. После этого актриса стала женой Эштона Кутчера. Сейчас ей приписывают роман с Эндрю Гарфилдом.

Тем временем 64-летний Шон Пенн встречается с 30-летней молдавской моделью Валерией Ников.

Напомним, Деми Мур рассказала о дружбе с Брюсом Уиллисом.

Ранее Фокус писал о романтических отношениях Шона Пенна с украинкой Ольгой Коротяевой.