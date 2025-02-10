Деми Мур флиртовала с Шоном Пенном на публике, — СМИ (фото)
Как известно, сейчас режиссер встречается с молдавской моделью Валерией Ников. Тем временем Деми Мур приписывают роман с Эндрю Гарфилдом.
Американская актриса Деми Мур флиртовала с коллегой Шоном Пенном на 24-й ежегодной церемонии вручения наград AARP Movies for Grownups в Беверли-Хиллз. Об этом пишет Daily Mail.
Бывшего мужа Мадонны заметили со звездой фильма "Субстанция" у входа в отель Four Seasons.
Они, как пишет издание, держались за руки и улыбались перед камерами на ярком ежегодном мероприятии.
Мур дружит с бывшей женой Шона Пенна Мадонной, с которой режиссер был женат с 1985 по 1989 год.
Также они двое снялись в фильме 1989 года "Мы не ангелы", где также был Роберт Де Ниро.
62-летняя звезда фильма "Субстанция", которая недавно одержала победу в номинации "Лучшая актриса" во время церемонии вручения наград Critics Choice Awards 2025, присоединилась к другим знаменитостям, таким как Джоди Фостер.
На мероприятии Мур сияла в черном платье, которое облегало ее тело и содержало мерцающие серебристые детали, разбросанные по всему наряду.
Звезда экрана выбрала минимальное количество аксессуаров, чтобы наряд был в центре, и добавила ослепительный серебряный браслет на левом запястье и яркие кольца на каждой руке.
Отметим, что Деми Мур в свое время была замужем за Брюсом Уиллисом, которому родила трех дочерей — Румер, Скаут и Таллулу. После этого актриса стала женой Эштона Кутчера. Сейчас ей приписывают роман с Эндрю Гарфилдом.
Тем временем 64-летний Шон Пенн встречается с 30-летней молдавской моделью Валерией Ников.
Напомним, Деми Мур рассказала о дружбе с Брюсом Уиллисом.
Ранее Фокус писал о романтических отношениях Шона Пенна с украинкой Ольгой Коротяевой.