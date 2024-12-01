64-летний Шон Пенн дебютировал на публике с 30-летней возлюбленной (фото)

Пара вызвала слухи о романе в начале осени 2024 года. Валерия Ников родом из Молдовы.

64-летний американский актер и режиссер Шон Пенн дебютировал на красной дорожке с 30-летней молдавской моделью Валерией Ников. Об этом пишет Page Six.

Пара появилась на Международном кинофестивале в Марракеше, Марокко. Это первое официальное появление Шонна с его новой возлюбленной на публике.

Бывший муж Мадонны появился в классическом черном костюме, белой рубашке и галстуке, а 30-летняя Валерия Ников была в черном платье без бретелек с драпировкой спереди и шлейфом. Она собрала свои темные волосы в пучок и сделала вечерний макияж.

На кинофестивале Шона наградили за успешную карьеру актера и режиссера.

Шон Пенн и Валерия Ников Фото: Getty Images

Роман режиссера с моделью родом из Молдовы завязался через два года после его развода с Лейлой Джордж. Они были женаты всего год.

Впоследствии Шон Пенн закрутил роман с украинкой Ольгой Коротяевой, с которой даже посещал мероприятие в Киеве. Впрочем, через несколько месяцев его замечали в компании актрисы Натали Келли, а еще через некоторое время — с Ников.

Лауреат "Оскара" и его гораздо более молодая девушка вызвали слухи о романе в начале сентября 2024 года, когда их заметили на свидании.

Шон Пенн и Валерия Ников Фото: Getty Images

Напомним, Шону Пенну приписывали роман с актрисой Натали Келли.

Также Фокус писал о романтических отношениях Шона Пенна с украинкой Ольгой Коротяевой.