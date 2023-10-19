Шона Пенна заметили за поцелуями и объятиями с украинской актрисой (фото)

О романтических отношениях пары стало известно в конце весны 2023 года.

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63-летний американский актер Шон Пенн и его девушка Ольга Коротяева, 43, были замечены за объятиями и поцелуями в аэропорту Ниццы, Франция. Об этом пишет Daily Mail.

Бывший муж Мадонны сначала ждал свою возлюбленную-украинку, чтобы забрать ее возле аэропорта после приземления в европейской стране.

Их заметили в крепких объятиях, прежде чем пара села в машину и уехала.

Хотя неизвестно, когда именно между двумя знаменитостями впервые возникли романтические отношения, их заметили, когда они перекусили вместе в Малибу в конце мая 2023 года. Впоследствии Ольга и Шон посетили Саммит первых леди и джентльменов в Киеве в начале осени.

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Шон Пенн и Ольга Коротяева

До романа с Ольгой, которая родилась в Черкассах, Шон Пенн год был женат на актрисе Лейле Джордж. Они встречались четыре года, прежде чем узаконить отношения.

В сентябре 2021 года пара развелась, и Лейла подала на развод из-за непреодолимых разногласий.

Шон Пенн и Ольга Коротяева Фото: Офис президента

Напомним, Шон Пенн рассказал об украинском фильме, который его поразил.

Также Фокус писал о появлении Шона Пенна на публике с бывшей женой.