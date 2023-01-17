Шона Пенна впервые за долгое время заметили с бывшей женой (фото)
Шон Пенн и Робин Райт развелись в 2010 году и воспитывают двух общих детей.
62-летний голливудский актер и режиссер Шон Пенн впервые за долгое время был замечен со своей бывшей женой. Об этом пишет Page Six.
Пенна и 56-летнюю актрису Робин Райт "поймали" папарацци в аэропорту Лос-Анджелеса. Однако подробности путешествий экс-супругов не сообщаются.
Бывшая жена оскароносного актера была одета в черный свитер, темные джинсы и ботфорты. Между тем, 62-летний Шон Пенн выбрал для выхода светлые брюки, футболку и темную куртку. В руках знаменитости держали среди прочего и билеты на самолет.
Отметим, что у Робин Райт и Шона Пенна есть двое общих детей — 31-летняя дочь Дилан и 29-летний сын Хоппер. Знаменитости были в официальном браке около 14 лет (с 1996 по 2010 год).
В 2020 голливудский актер женился на моложе себя на более чем 30 лет актрисе Лейле Джордж. Однако через два года после этого они развелись. Также Шон Пенн в свое время был женат на американской поп-диве Мадонне.
Шон Пен активно поддерживает Украину. Он неоднократно приезжал в нашу страну, даже в условиях полномасштабной войны.
Напомним, Шон Пенн привез свой "Оскар" в Украину до ее победы.
Также Фокус писал о желании Шона Пенна отправиться воевать за Украину.