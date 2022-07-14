Шон Пенн хочет воевать за украинцев

Голливудский режиссер давно публично поддерживает Украину.

Американский режиссер Шон Пенн готов взять в руки оружие и начать воевать против россиян не только на культурном фронте. Об этом рассказал украинский музыкант и телеведущий Коля Серга.

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"Я ездил в составе пресс-группы. Подружился с ним. Очень-очень он крутой. Очень привлечен не только снимать документальное кино, человек активно хочет быть привлечен и к военным действиям. Он говорит: "Меня никто не отпустит воевать. Может, через тебя можно?". Я говорю: "Потом поговорим", — отметил Коля Серга, которому удалось пообщаться с голливудской знаменитостью.

[ + – ] Коля Серга о планах Шона Пенна пойти воевать за украинцев

Ранее Шон Пенн уже заявлял о своих мыслях взять оружие в руки и пойти воевать против россиян.

"Если вы окажетесь в Украине, эта мысль обязательно у вас возникнет. Ты думаешь, в каком веке мы живем? Ты думаешь, на днях ты был на заправке в Брентвуде, а сейчас думаешь о том, чтобы бороться против России? Что, черт побери, происходит?" – отмечал бывший муж Мадонны.

[ + – ] Коля Серга и Шон Пенн

"Потом расскажу", — подписал ранее Серга свое фото с американским режиссером.

Напомним, в конце июня 2022 61-летний Шон Пенн вернулся в Киев для съемок документального фильма о войне в Украине.

Также Фокус писал о предложении Шона Пенна скинуться миллиардерам на истребители для Украины.