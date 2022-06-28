Шон Пенн вернулся в Киев для съемок документального фильма

Голливудский актер с первых дней войны поддерживает Украину

Оскароносный актер и продюсер Шон Пенн вернулся в Киев, чтобы продолжить съемки документального фильма о войне с Россией. Об этом сообщает ТСН.

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Шон Пенн посетит Бучу и Ирпень, которые были оккупированы ВС РФ, пообщается с местными жителями, пережившими оккупацию и своими глазами увидит свидетельства зверств российской армии.

[ + – ] Шон Пенн в Украине

Ведь, напомним, даже сейчас, когда с улиц уже убрали сгоревшую технику, спасатели продолжают находить братские могилы с замученными и убитыми людьми.

Это не первый визит Шона Пенна в Украину, он уже приезжал в ноябре прошлого года и был в Киеве, когда началась война.

Он встречался с президентом Владимиром Зеленским незадолго до вторжения ВС РФ и был вынужден уехать.

Из Украины голливудский актер выехал через Польшу вместе со своей командой. 28 февраля они оставили свою машину у трассы, как и все, кто покидал Украину в эти дни, и последние несколько километров преодолели пешком.

[ + – ] Шон Пенн покидает Украину Фото: Twitter Sean Penn

Шон Пенн стал одним из первых среди мировых звезд, кто выступил против геноцида украинского народа и войны в Украине. Он сразу сказал, что намерен вернуться.

Напомним, ранее Украину посещали Анджелина Джоли и Бен Стиллер. Также Бучу, Ирпень и Бородянку посетила президент Молдовы Майя Санду.