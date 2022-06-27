Неожиданный визит: президент Молдовы Майя Санду отправилась в Бучу, Бородянку и Ирпень (фото)

Визит президента Молдовы не анонсировали из-за соблюдения мер безопасности. Журналисты ранее писали о нежелании Молдовы помогать Украине оружием – Кишинев отказался продать истребители МиГ-29, чтобы "не раздражать Россию".

Президент Молдовы Майя Санду 27 июня прибыла с незапланированным визитом в Киев. Об этом говорится в сообщении президентской канцелярии.

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Глава республики посетит города Киевской области – Бородянку, Бучу и Ирпень. В планах Санду – встреча с ее украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Офис Санду не стал комментировать детали визита. Сама президент 24 июня в эфире передачи Primele știri на Prime обещала рассказать подробности, когда "подтвердятся все детали".

Пресс-секретарь администрации Зеленского Сергей Никифоров в комментарии News Maker отмечал, что никто не будет заранее сообщать о визите Санду в Киев по причине соблюдения мер безопасности.

В начале мая этого года в Киев приезжали спикер молдавского парламента Игорь Гросу, его сопровождении депутат от партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп. Оба политика были в Буче, сообщил телеканал TV8.md.

Кандидаты в ЕC – Зеленский и Санду обсуждали "общий путь"

Накануне саммит Евросовета 23 июня Санду обсуждала по телефону с Зеленским рекомендацию Еврокомиссии о предоставлении статуса кандидата Молдове и Украине.

"Мы привержены укреплению нашего сотрудничества в отношении интеграции в ЕС", — писала она в Twitter.

[ + – ] Санду и Зеленский лично встречались до полномасштабной войны Украины с РФ Фото: Офис президента

Зеленский по итогам беседы отметил договоренность Украины и Молдовы о взаимной помощи по пути в Евросоюз.

Война в Украине – проблемы с истребителями МиГ-29

Позиция Кишинева по полномасштабному вторжению РФ в Украину, по данным "Европейской правды", возмутила Киев.

Молдова сначала отказалась вводить против РФ экономические санкции, но позже сделала это неофициально, чтобы не попасть в российский список "недружественных стран".

[ + – ] Молдова отказалась продать Украине советские истребители МиГ-29

Еще один спорный вопрос – это поставка оружия. Украинские власти в первые дни войны просили правительство Молдовы продать советские истребители МиГ-29, но им отказали — Кишинев не захотел раздражать РФ, пишет издание.

Санду заявила об отсутствии у Молдовы современного оружия и невозможности его передать согласно конституции страны.

Напомним, что 23 июня Европейский совет предоставил Украине и Молдове статус кандидата на членство в Евросоюз. Лидеры 27 стран-членов ЕС единогласно поддержали такое решение.

Санду после этого заявила, что "поколенческий проект, который Молдова начала на пути к ЕС, займет несколько лет". Она признала, что Молдову ждет тяжелая и долгая работа по строительству европейской страны.