Несподіваний візит: президентка Молдови Мая Санду вирушила до Бучі, Бородянки та Ірпеня (фото)

Візит президентки Молдови не анонсували через дотримання заходів безпеки. Журналісти раніше писали про небажання Молдови допомагати Україні зброєю — Кишинів відмовився продати винищувачі МіГ-29, щоб "не дратувати Росію".

Президентка Молдови Мая Санду 27 червня прибула з незапланованим візитом до Києва. Про це йдеться в повідомленні президентської канцелярії.

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Глава республіки відвідає міста Київської області — Бородянку, Бучу та Ірпінь. У планах Санду — зустріч із її українським колегою Володимиром Зеленським.

Офіс Санду не коментував деталі візиту. Сама президентка 24 червня в ефірі передачі Primele știri на Prime обіцяла розповісти подробиці, коли "підтвердяться всі деталі".

Прессекретар адміністрації Зеленського Сергій Никифоров у коментарі News Maker зазначав, що ніхто заздалегідь не повідомлятиме про візит Санду до Києва через дотримання заходів безпеки.

На початку травня цього року до Києва приїжджали речник молдавського парламенту Ігор Гросу, його супроводжувала депутатка від партії "Дія та солідарність" Ліліан Карп. Обидва політики були у Бучі, повідомив телеканал TV8.md.

Кандидати в ЄС — Зеленський та Санду обговорювали "спільний шлях"

Напередодні саміту Євроради 23 червня Санду обговорювала телефоном із Зеленським рекомендацію Єврокомісії про надання статусу кандидата Молдові та Україні.

"Ми віддані зміцненню нашої співпраці щодо інтеграції до ЄС", — писала вона у Twitter.

[ + – ] Санду та Зеленський особисто зустрічалися до повномасштабної війни України з РФ Фото: Офис президента

Зеленський за підсумками розмови наголосив на домовленості України та Молдови про взаємну допомогу на шляху до Євросоюзу.

Війна в Україні — проблеми з винищувачами МіГ-29

Позиція Кишинева щодо повномасштабного вторгнення РФ в Україну, за даними "Європейської правди", обурила Київ.

Молдова спочатку відмовилася вводити проти РФ економічні санкції, але пізніше зробила це неофіційно, щоб не потрапити до російського списку "недружніх країн".

[ + – ] Молдова відмовилася продати Україні радянські винищувачі МіГ-29

Ще одне спірне питання — це постачання зброї. Українська влада в перші дні війни просила уряд Молдови продати радянські винищувачі МіГ-29, але їм відмовили — Кишинів не захотів дратувати РФ, пише видання.

Санду заявила про відсутність у Молдови сучасної зброї та неможливість її передати згідно з конституцією країни.

Нагадаємо, що 23 червня Європейська рада надала Україні та Молдові статус кандидата на членство до Євросоюзу. Лідери 27 країн-членів ЄС одноголосно підтримали таке рішення.

Санду після цього заявила, що "проєкт поколінь, який Молдова розпочала на шляху до ЄС, займе кілька років". Вона визнала, що на Молдову чекає важка і довга робота з будівництва європейської країни.