За словами Маї Санду, шлях Молдови до ЄС займе кілька років, це не так проєкт уряду чи парламенту, як проєкт поколінь.

Президентка Молдови Мая Санду прокоментувала набуття країною статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. За її словами, це успіх всього суспільства, але особливо громадян, які шляхом виборів, проведених останніми роками, та солідарності продемонстрували усьому світові цінності, якими вони керуються. Про це повідомляє Jurnal TV.

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"Ми маленька, вразлива країна, якій буде безпечніше в сім'ї Європейського Союзу. Вступ до ЄС означає інтеграцію з європейським ринком, найбільшим і найбагатшим у світі, зі значними можливостями для росту, з чіткими та шанованими правилами. Для громадян близькість до ЄС означає гарантію прав, свобод та якість життя", — зазначила Санду.

Проєкт, який Молдова розпочала на шляху до ЄС, триватиме кілька років. За словами президентки Молдови, це не так проєкт уряду чи парламенту, як проєкт поколінь.

"Його успіх залежить від усіх нас. Ми беремо на себе будь-яку політичну ціну, яку доведеться заплатити за реалізацію цього проєкту. Наше завдання — зробити все, щоб громадяни могли жити в мирі, стабільності, в країні, яка розвивається та рухається вперед", — сказала вона, наголосивши, що більшість реформ, які проводилися останніми роками, були пов'язані з політичними витратами, і, зважаючи на все, саме тому реформ було мало.

"Ми приймаємо їх і готові заплатити будь-яку політичну ціну. Сьогодні ми маємо бути щасливими, а завтра на нас чекає важка і довга робота з будівництва європейської Молдови", — заявила Мая Санду.

Раніше Фокус повідомляв, що Естонію "зітруть з лиця землі", якщо НАТО не змінить своїх планів. Таку заяву зробила прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас. За її словами, звірства російської армії в Бучі — наочний приклад неефективності оборонних планів, які передбачають концепцію "віддати та звільнити" територію за 180 днів.