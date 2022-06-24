"Вступление в ЕС — проект поколения. Готовы заплатить любую политическую цену", — президент Молдовы

По словам Майи Санду, путь Молдовы в ЕС займет несколько лет, это не столько проект правительства или парламента, сколько поколенческий проект.

Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала получение страной статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. По ее словам, это успех всего общества, но в особенности граждан, которые путем выборов, проведенным в последние годы, и солидарности продемонстрировали всему миру ценности, которыми они руководствуются. Об этом сообщает Jurnal TV.

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"Мы маленькая, уязвимая страна, которой будет безопаснее в семье Европейского Союза. Вступление в ЕС означает интеграцию с европейским рынком, самым большим и богатым в мире, со значительными возможностями для роста, с четкими и уважаемыми правилами. Для граждан близость к ЕС означает гарантию прав, свобод и качество жизни", — отметила Санду.

Проект, который Молдова начала на пути к ЕС, займет несколько лет. По словам президента Молдовы, это не столько проект правительства или парламента, сколько поколенческий проект.

"Его успех зависит от всех нас. Мы принимаем на себя любую политическую цену, которую придется заплатить за реализацию этого проекта. Наша задача – сделать все, чтобы граждане могли жить в мире, стабильности, в стране, которая развивается и движется вперед", — сказала она, отметив, что большинство реформ, которые предпринимались в последние годы, были сопряжены с политическими издержками, и, судя по всему, именно поэтому реформ было мало.

"Мы принимаем их и готовы заплатить любую политическую цену. Сегодня мы должны быть счастливы, а завтра нас ждет тяжелая и долгая работа по строительству европейской Молдовы", — заявила Майя Санду.

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