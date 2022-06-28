Шон Пенн повернувся до Києва для зйомок документального фільму

Голлівудський актор із перших днів війни підтримує Україну

Оскароносний актор і продюсер Шон Пенн повернувся до Києва, щоб продовжити зйомки документального фільму про війну з Росією. Про це повідомляє ТСН.

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Шон Пенн відвідає Бучу та Ірпінь, які були окуповані ЗС РФ, поспілкується з місцевими жителями, які пережили окупацію, і на власні очі побачить докази звірств російської армії.

[ + – ] Шон Пенн в Україні

Адже, нагадаємо, навіть зараз, коли з вулиць уже прибрали згорілу техніку, рятувальники продовжують знаходити братські могили із закатованими й вбитими людьми.

Це не перший візит Шона Пенна до України, він уже приїжджав у листопаді минулого року і був у Києві, коли розпочалася війна.

Він зустрічався із президентом Володимиром Зеленським незадовго до вторгнення ЗС РФ і був змушений виїхати.

З України голлівудський актор виїхав через Польщу разом зі своєю командою. 28 лютого вони залишили свою машину біля траси, як і всі, хто залишав Україну в ці дні, і останні кілька кілометрів подолали пішки.

[ + – ] Шон Пенн залишає Україну Фото: Twitter Sean Penn

Шон Пенн став одним із перших серед світових зірок, хто виступив проти геноциду українського народу та війни в Україні. Він одразу сказав, що має на меті повернутися.

Нагадаємо, раніше Україну відвідували Анджеліна Джолі та Бен Стіллер. Також Бучу, Ірпінь та Бородянку відвідала президентка Молдови Мая Санду.