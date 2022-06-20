Голлівудська зірка Бен Стіллер приїхав у Київську область

Напередодні актор прогулювався по Львову.

Актор і посол доброї волі ООН Бен Стіллер після вчорашнього візиту до Львова приїхав у Київську область. Про це повідомляє "Суспільне".

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Стіллер після Львова, куди він прибув насамперед, уже побував у Макарові та в Ірпені. Відвідав зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури та поспілкувався з мешканцями міста, які пережили окупацію.

[ + – ] Бен Стіллер у Макарові

Але з журналістами розмови не вийшло. На запитання: "Що ви відчуваєте, потрапивши сюди?" — актор просто сказав, що радий зустрічі, і вирушив далі.

Перед тим, як приїхати в Україну, Стіллер побував із гуманітарною місією в Польщі, де зустрівся з українськими біженцями. Також відомого актора бачили на Хрещатику в Києві.

[ + – ] Бен Стіллер у Польщі Фото: Instagram benstiller

[ + – ] Бен Стіллер із шанувальницею на Хрещатику Фото: The Village Україна

Нагадаємо, Бен Стіллер, зірка фільмів "Грім у тропіках" і "Сусіди на стрьомі" — не перша голлівудська знаменитість, яка приїжджає в Україну під час війни.

[ + – ] Бен Стіллер у Львові Фото: Соцсети

Раніше Львів відвідувала Анджеліна Джолі, яка також є послом доброї волі ООН. Також, допомагаючи відомій благодійній організації World Central Kitchen, приїжджав режисер "бондіани" Кері Фукунага.

Сам засновник благодійної організації Хосе Андрес уже понад десять років забезпечує харчуванням людей, які постраждали від стихійних лих і воєн. Його організація об'єднує шеф-кухарів із усього світу, які хочуть допомогти постраждалим.

А актор Шон Пенн був в Україні з початку вторгнення ЗС РФ. Після цього він їхав ненадовго, переходячи кордон разом із українськими біженцями, а потім знову повернувся. Він обговорював програму реалізації гуманітарної програми.