Вслід за Анджеліною Джолі. Зірка Голлівуду Бен Стіллер приїхав до Львова (відео)

Напередодні актор розповів, що у межах місії ООН прибув до Польщі для зустрічі з біженцями з України. За його словами, понад 90% з цих людей становили жінки та діти.

56-річний американський кіноактор Бен Стіллер був помічений на вулицях Львова. Відео зі знаменитість діляться користувачі мережі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Стіллер прогулявся центром міста та поговорив з місцевими мешканцями. Його помітили зокрема біля пам'ятника Тарасові Шевченку.

[ + – ] Бен Стіллер у Львові

Як відомо, зірка фільму "Ніч у музеї" раніше приїхав до Польщі, аби допомогти українським біженцям.

"Я щойно прибув до Польщі разом із УВКБ ООН, щоб зустріти сім’ї, чиє життя було розірвано війною та насильством в Україні. Мільйони людей були змушені покинути свої домівки, причому понад 90% становили жінки та діти. Я тут, щоб вчитися, ділитися історіями, які ілюструють вплив війни на людину, і посилювати заклики до солідарності", — зазначив актор на своїй Instagram-сторінці напередодні.

[ + – ] Бен Стіллер раніше приїхав до Польщі

Бен Стіллер — посол доброї волі ООН, як і Анджеліна Джолі, яка відвідала український Львів навесні 2022.

Нагадаємо, у кінці квітня 2022 до Львова несподівано завітала інша голлівудська знаменитість — акторка Анджеліна Джолі. Вона відвідала центри біженців, зустріла евакуаційний потяг з Покровська та ховалася у бомбосховищі під час повітряної тривоги. Проте росіянам не дуже сподобалася ініціатива посла доброї волі ООН.

Також Фокус писав про черговий візит до України глави британського уряду. Напередодні в Київ приїхав Борис Джонсон та заявив, що "Євробачення-2023" повинне пройти, попри все, в Україні.