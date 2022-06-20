Голливудская звезда Бен Стиллер приехал в Киевскую область

Накануне актер прогуливался по Львову

Актер и посол доброй воли ООН Бен Стиллер, после вчерашнего визита во Львов, приехал в Киевскую область. Об этом сообщает "Суспільне".

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Стиллер после Львова, куда он прибыл первым делом, уже побывал в Макарове и в Ирпене. Посетил разрушенные объекты гражданской инфраструктуры и пообщался с жителями города, пережившими оккупацию.

[ + – ] Бен Стиллер в Макарове

Но с журналистами беседы не вышло. На вопрос: "Что вы чувствуете, попав сюда?", актер просто сказал, что рад встрече и отправился дальше.

Перед тем, как приехать в Украину, Стиллер побывал с гуманитарной миссией в Польше, где встретился с украинскими беженцами. Также известного актера видели на Крещатике в Киеве.

[ + – ] Бен Стиллер в Польше Фото: Instagram benstiller

[ + – ] Бен Стиллер с поклонницей на Крещатике Фото: The Village Украина

Напомним, Бен Стиллер, звезда фильмов "Гром в тропиках" и "Дружинники", не первая голливудская знаменитость, которая приезжает в Украину во время войны.

[ + – ] Бен Стиллер в Львове Фото: Соцсети

Ранее Львов посещала Анджелина Джоли, которая также является послом доброй воли ООН. Также, помогая известной благотворительной организации World Central Kitchen, приезжал режиссер "бондианы" Кэри Фукунага.

Сам основатель благотворительной организации – Хосе Андрес уже более десяти лет обеспечивает питанием людей, пострадавших от стихийных бедствий и от войн. Его организация объединяет шеф-поваров со всего мира, которые хотят помочь пострадавшим.

А актер Шон Пенн был в Украине с начала вторжения ВС РФ. После он уезжал ненадолго, переходя границу вместе с украинскими беженцами, а потом вновь вернулся. Он обсуждал программу реализации гуманитарной программы.