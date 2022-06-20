Голливудская звезда Бен Стиллер приехал в Киевскую область
Накануне актер прогуливался по Львову
Актер и посол доброй воли ООН Бен Стиллер, после вчерашнего визита во Львов, приехал в Киевскую область. Об этом сообщает "Суспільне".
Стиллер после Львова, куда он прибыл первым делом, уже побывал в Макарове и в Ирпене. Посетил разрушенные объекты гражданской инфраструктуры и пообщался с жителями города, пережившими оккупацию.
Но с журналистами беседы не вышло. На вопрос: "Что вы чувствуете, попав сюда?", актер просто сказал, что рад встрече и отправился дальше.
Перед тем, как приехать в Украину, Стиллер побывал с гуманитарной миссией в Польше, где встретился с украинскими беженцами. Также известного актера видели на Крещатике в Киеве.
Напомним, Бен Стиллер, звезда фильмов "Гром в тропиках" и "Дружинники", не первая голливудская знаменитость, которая приезжает в Украину во время войны.
Ранее Львов посещала Анджелина Джоли, которая также является послом доброй воли ООН. Также, помогая известной благотворительной организации World Central Kitchen, приезжал режиссер "бондианы" Кэри Фукунага.
Сам основатель благотворительной организации – Хосе Андрес уже более десяти лет обеспечивает питанием людей, пострадавших от стихийных бедствий и от войн. Его организация объединяет шеф-поваров со всего мира, которые хотят помочь пострадавшим.
А актер Шон Пенн был в Украине с начала вторжения ВС РФ. После он уезжал ненадолго, переходя границу вместе с украинскими беженцами, а потом вновь вернулся. Он обсуждал программу реализации гуманитарной программы.