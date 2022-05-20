Звірства в Бучі: з'явилися нові докази воєнних злочинів ЗС РФ, — NYT

На опублікованих відео показано останні години життя місцевих жителів, яких згодом знайшли вбитими в Бучі на вулиці Яблонській.

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Американське видання New York Times оприлюднило раніше невідомі кадри, що свідчать про воєнні злочини російських військовослужбовців у місті Буча, що на Київщині. Всього опубліковано три відеоролики, що показують події в місті з 4 по 5 березня.

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На першому відео від 4 березня, знятому камерою спостереження, група з 9 людей під конвоєм двох російських солдатів швидко переходять вулицю. Дехто з українських полонених згорбився, тримаючись за ремені тих, хто стоїть перед ними. Газета пише, що це востаннє, коли цих людей бачили живими.

На другому відео, яке зняв місцевий житель, приблизно та ж група людей, що йде під дулами автоматів. Свідки коментують те, що відбувається: один із них сказав, що люди під конвоєм — заручники. Їх змушують лягти на землю, зокрема одного в характерній яскраво-синій толстовці з капюшоном.

"Заручники лежать там, під парканом... Один, два, три, точно чотири, п'ять, шість..." — звучить голос за кадром.

Газета пише, що свідки розповіли журналістам, що сталося далі. За їхніми словами, солдати відвели заручників за сусідню офісну будівлю, після чого почулися постріли. Полонені так і не повернулися.

На день пізніше, 5 березня, знято кадри з безпілотника, які є візуальним доказом показань свідків. На кадрах видно тіла вбитих, що лежать на землі біля офісної будівлі на вулиці Яблонській, 144, поряд з якими стоять двоє російських солдатів. Серед тіл можна помітити тіло в характерному яскраво-синьому одязі.

Фотографія тіл страчених людей, що лежать у дворі зі зв'язаними руками, була серед низки зображень, які привернули увагу світової спільноти на початку квітня після виведення російських військ з Бучі.

Щоб з'ясувати, що трапилося з цими людьми, журналісти The Times провели кілька тижнів у Бучі, спілкуючись зі свідками, судмедекспертами, поліцейськими та військовими чиновниками. Репортери зібрали відеозаписи, що раніше не публікували, з дня страти, що дозволяють простежити останні пересування жертв.

За зібраною інформацією, всі заручники були місцевими жителями. Майже всі вони жили за кілька хвилин ходьби від двору, в якому згодом лежали їхні тіла.

Раніше повідомляли, що за даними агентства Reuters, воєнні злочини в Бучі чинили війська Росгвардії, центру спецпризначення "Витязь", 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії з Пскова та чеченські бойовики, підконтрольні Рамзану Кадирову. Більшість доказів злочинів зібрано на вулиці Яблонській, де знайшли тіла вбитих цивільних.

Журналісти проєкту "Слідство.Інфо" на підставі даних української розвідки ідентифікували російських командирів, чиї підлеглі вчиняли військові злочини в Бучі.