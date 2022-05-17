Вбивці з 64-ї бригади: ЗМІ показали офіцерів РФ, які керували різаниною в Бучі (фото)

Журналісти дізналися особисті дані військових, попри те, що деякі окупанти вже намагаються приховувати свої справжні імена.

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Журналісти проєкту "Слідство.Інфо" на підставі інформації, опублікованої українською розвідкою, а також відомостей із власних джерел ідентифікували російських командирів із 64-ї окремої мотострілецької бригади РФ, чиї підлеглі вчиняли вбивства, тортури та зґвалтування в місті Буча Київської області. Про це йдеться в матеріалі на сайті проєкту.

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Автори публікації повідомили, що після втечі з Київської області частина 64-ї бригади, що базується в Хабаровську, перемістили до Харківської області для участі в боях, а решта військових повернулася до російського міста для участі в параді до 9 травня.

Капітан Віктор Володимирович Ступніков, 34 роки

[ + – ] Віктор Ступніков

Російський канал "Росія 24" наприкінці квітня опублікував репортаж про підготовку бригади до параду, під час якого один з офіцерів дав журналістам коментар, водночас приховавши своє справжнє прізвище та ім'я.

У репортажі представлений як Петро Васильєв, шеврон військового зі справжнім ім'ям замазаний. Ступніков родом з Амурської області, проте мешкає в Хабаровську.

Майор Олександр Потапов, 41 рік

Російський офіцер народився у Смоленську, багато років служив на Забайкаллі, після чого переведений в Хабаровськ.

Капітан Ілля Крячик, 35 років

[ + – ] Ілля Крячик

Народився у Благовіщенську, проте проживає військовий разом зі своєю родиною в Хабаровську. Закінчив училище в Санкт-Петербурзі, після чого розпочав свою армійську кар'єру.

На сторінці в соціальній мережі Крячик зазначив, що є прихильником ідей комунізму, а улюбленою цитатою для нього є така: "З технічного погляду вбити людину дуже легко, складність у тому, щоб зробити це найефективніше". Сестра російського військового в соцмережах прославляє "кадировців", ставить лайки під роликами про війну в Україні та публікує фотографії проросійських бойовиків "Гіві" та "Мотороли".

[ + – ] Оксана Крячик

Капітан Олексій Абрамов, 45 років

[ + – ] Олексій Абрамов

Народився у Брянську, закінчив академію протиповітряної оборони, після чого пішов на службу. В соцмережах Абрамова можна виявити його фотографії в церквах та відеозаписи з московським патріархом Кирилом. Також на одному зі знімків зображено дитину, одягнену в зимовий комплект російської військової форми.

Журналісти на підставі інформації зі сторінки військового дійшли висновку, що військовий міг мати відношення до партії "Справедлива Росія".

Підполковник Андрій Єрмішко, 50 років

Автори публікації припустили, що офіцер служить на посаді начальника артилерії бригади — в одному із сюжетів "Росії-1" за 2017 рік, присвяченому підготовці до парадного салюту, саме так і представлений військовий.

Судячи з інформації з соцмереж Єрмішко, він служить у російській армії з 1990 року, закінчив Саратовське вище військове командне училище.

Капітан Сергій Бережний, 33 роки

Після закінчення училища служив у Краснодарі, потім переїхав до Хабаровська. Журналісти виявили фотографію з військового параду, на якому Бережний маршував разом зі своїм курсом.

Майор Сергій Борисенко, 44 роки

Довгий час служить у хабаровській 64-й ОМБр, проживає разом із сім'єю у місці дислокації цієї бригади.

Редакція проєкту закликала тих, хто пережив окупацію в Бучі та впізнає особи, представлені в матеріалі, зв'язатися з нею в соцмережах або електронною поштою [email protected]

Нагадаємо, нещодавно своє розслідування з приводу воєнних злочинів у Бучі публікувало агентство Reuters. Згідно з ним, у вбивствах мирних жителів брали участь війська Росгвардії, центру спецпризначення "Вітязь", 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії з Пскова та чеченські бойовики, підконтрольні Рамзану Кадирову.

Також ми писали про те, як президент РФ Володимир Путін нагородив 64 бригаду почесним званням "гвардійська" після злочинів у Бучі.