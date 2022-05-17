Вбивці з 64-ї бригади: ЗМІ показали офіцерів РФ, які керували різаниною в Бучі (фото)
Журналісти дізналися особисті дані військових, попри те, що деякі окупанти вже намагаються приховувати свої справжні імена.
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Журналісти проєкту "Слідство.Інфо" на підставі інформації, опублікованої українською розвідкою, а також відомостей із власних джерел ідентифікували російських командирів із 64-ї окремої мотострілецької бригади РФ, чиї підлеглі вчиняли вбивства, тортури та зґвалтування в місті Буча Київської області. Про це йдеться в матеріалі на сайті проєкту.
Автори публікації повідомили, що після втечі з Київської області частина 64-ї бригади, що базується в Хабаровську, перемістили до Харківської області для участі в боях, а решта військових повернулася до російського міста для участі в параді до 9 травня.
- Капітан Віктор Володимирович Ступніков, 34 роки
Російський канал "Росія 24" наприкінці квітня опублікував репортаж про підготовку бригади до параду, під час якого один з офіцерів дав журналістам коментар, водночас приховавши своє справжнє прізвище та ім'я.
У репортажі представлений як Петро Васильєв, шеврон військового зі справжнім ім'ям замазаний. Ступніков родом з Амурської області, проте мешкає в Хабаровську.
- Майор Олександр Потапов, 41 рік
Російський офіцер народився у Смоленську, багато років служив на Забайкаллі, після чого переведений в Хабаровськ.
- Капітан Ілля Крячик, 35 років
Народився у Благовіщенську, проте проживає військовий разом зі своєю родиною в Хабаровську. Закінчив училище в Санкт-Петербурзі, після чого розпочав свою армійську кар'єру.
На сторінці в соціальній мережі Крячик зазначив, що є прихильником ідей комунізму, а улюбленою цитатою для нього є така: "З технічного погляду вбити людину дуже легко, складність у тому, щоб зробити це найефективніше". Сестра російського військового в соцмережах прославляє "кадировців", ставить лайки під роликами про війну в Україні та публікує фотографії проросійських бойовиків "Гіві" та "Мотороли".
- Капітан Олексій Абрамов, 45 років
Народився у Брянську, закінчив академію протиповітряної оборони, після чого пішов на службу. В соцмережах Абрамова можна виявити його фотографії в церквах та відеозаписи з московським патріархом Кирилом. Також на одному зі знімків зображено дитину, одягнену в зимовий комплект російської військової форми.
Журналісти на підставі інформації зі сторінки військового дійшли висновку, що військовий міг мати відношення до партії "Справедлива Росія".
- Підполковник Андрій Єрмішко, 50 років
Автори публікації припустили, що офіцер служить на посаді начальника артилерії бригади — в одному із сюжетів "Росії-1" за 2017 рік, присвяченому підготовці до парадного салюту, саме так і представлений військовий.
Судячи з інформації з соцмереж Єрмішко, він служить у російській армії з 1990 року, закінчив Саратовське вище військове командне училище.
- Капітан Сергій Бережний, 33 роки
Після закінчення училища служив у Краснодарі, потім переїхав до Хабаровська. Журналісти виявили фотографію з військового параду, на якому Бережний маршував разом зі своїм курсом.
- Майор Сергій Борисенко, 44 роки
Довгий час служить у хабаровській 64-й ОМБр, проживає разом із сім'єю у місці дислокації цієї бригади.
Редакція проєкту закликала тих, хто пережив окупацію в Бучі та впізнає особи, представлені в матеріалі, зв'язатися з нею в соцмережах або електронною поштою [email protected]
Нагадаємо, нещодавно своє розслідування з приводу воєнних злочинів у Бучі публікувало агентство Reuters. Згідно з ним, у вбивствах мирних жителів брали участь війська Росгвардії, центру спецпризначення "Вітязь", 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії з Пскова та чеченські бойовики, підконтрольні Рамзану Кадирову.
Також ми писали про те, як президент РФ Володимир Путін нагородив 64 бригаду почесним званням "гвардійська" після злочинів у Бучі.