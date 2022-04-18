За різанину в Бучі: Путін присвоїв звання "Гвардійської" 64 мотострілецькій бригаді (фото)

У документі указу йдеться, що окупантів, які брали участь у вбивствах під Києвом, нагороджують "за масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність".

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Президент Росії Володимир Путін присвоїв 64 окремій мотострілецькій бригаді армії РФ почесне звання "Гвардійська". Саме солдати цієї бригади чинили масові вбивства мирних жителів у Бучі на Київщині. Відповідний указ про присвоєння опубліковано на сайті Кремля.

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У документі наголошується, що російські військові виявили "масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність" на війні в Україні.

"Постановляю: привласнити 64-ій окремій мотострілецькій бригаді почесне найменування "Гвардійська"…За масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність, виявлені особовим складом у бойових діях із захисту Вітчизни та державних інтересів в умовах збройних конфліктів", — сказано в указі.

Що відомо про цю бригаду

Солдати 64-ої мотострілецької бригади воювали в Україні. 4 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало список військових 64 ОМСБр, які воювали в Бучі. У ГУР заявили, що солдати цієї бригади причетні до масових убивств у місті.

"Воєнні злочинці безпосередньо беруть участь у скоєнні воєнних злочинів проти народу України в м. Буча — військовослужбовці 64 окремої мотострілецької бригади 35 ОА ВВО", — заявили в українській розвідці.

64-а окрема мотострілецька бригада входить у склад 35-ої загальновійськової армії РФ, розташовується в селищі Князе-Волконське в Хабаровському краї.

[ + – ] Бійці 64 бригади

Нагадаємо, 5 квітня стало відомо, що Росія знову закинула 64 бригаду в Україну. За даними української розвідки, ціль швидкого повернення бригади в стрій — "швидка утилізація непотрібних свідків". Їх планували відправити на харківський напрямок після виведення російських військ із Київської області.