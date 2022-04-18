За резню в Буче: Путин присвоил звание "Гвардейской" 64 мотострелковой бригаде (фото)

В документе указа говорится, что оккупантов, участвовавших в убийствах под Киевом, награждают "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество".

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Президент России Владимир Путин присвоил 64 отдельной мотострелковой бригаде армии РФ почетное звание "Гвардейская". Именно солдаты этой бригады совершали массовые убийства мирных жителей в Буче Киевской области. Соответствующий указ о присвоении опубликован на сайте Кремля.

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В документы отмечается, что российские военные проявили "массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество" на войне в Украине.

"Постановляю: присвоить 64-й отдельной мотострелковой бригаде почетное наименование "Гвардейская"…За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов", — сказано в указе.

Что известно об этой бригаде

Солдаты 64 мотострелковой бригады воевали в Украине. 4 апреля Главное управления разведки Министерства обороны Украины опубликовало список военных 64 ОМСБр, которые воевали в Буче. В ГУР заявили, что солдаты этой бригады причастны к массовым убийствам в городе.

"Военные преступники непосредственно участвующие в совершении военных преступлений против народа Украины в г. Буча – военнослужащие 64 отдельной мотострелковой бригады 35 ОА ВВО", — заявили в украинской разведке.

64-я отдельная мотострелковая бригада входит в составе 35-й общевойсковой армии РФ, располагается в поселке Князе-Волконское в Хабаровском крае.

[ + – ] Бойцы 64 бригады

Напомним, 5 апреля стало известно, что Россия вновь забросила 64 бригаду в Украину. По данным украинской разведки, цель быстрого возвращения бригады в строй — "быстрая утилизация ненужных свидетелей". Их планировали отправить на Харьковской направление после вывода российских войск из Киевской области.