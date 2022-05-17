Убийцы из 64-й бригады: СМИ показали офицеров РФ, руководивших резней в Буче (фото)

Журналисты узнали личные данные военных, несмотря на то, что некоторые оккупанты уже пытаются скрывать свои настоящие имена.

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Журналисты проекта "Слідство.Інфо" на основании информации, опубликованной украинской разведкой, а также сведений из собственных источников идентифицировали российских командиров из 64-й отдельной мотострелковой бригады РФ, чьи подчиненные совершали убийства, пытки и изнасилования в городе Буча Киевской области. Об этом говорится в материале на сайте проекта.

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Авторы публикации сообщили, что после бегства из Киевской области часть 64-й бригады, базирующейся в Хабаровске, была перемещена в Харьковскую область для участия в боях, а остальные военные вернулись в российский город для участия в параде к 9 мая.

Капитан Виктор Владимирович Ступников, 34 года

[ + – ] Виктор Ступников

Российский канал "Россия 24" в конце апреля опубликовал репортаж о подготовке бригады к параду, в ходе которого один из офицеров дал журналистам комментарий, при этом скрыв свою настоящую фамилию и имя.

В репортаже представлен как Петр Васильев, шеврон военного с настоящим именем замазан. Ступников родом из Амурской области, однако проживает в Хабаровске.

Майор Александр Потапов, 41 год

Российский офицер родился в Смоленске, много лет служил на Забайкалье, после чего был переведен в Хабаровск.

Капитан Илья Крячик, 35 лет

[ + – ] Илья Крячик

Родился в Благовещенске, однако проживает военный вместе со своей семьей в Хабаровске. Окончил училище в Санкт-Петербурге, после чего начал свою армейскую карьеру.

На странице в социальной сети Крячик указал, что является приверженцем идей коммунизма, а любимой цитатой для него является следующая: "С технической точки зрения убить человека очень легко, сложность в том, чтобы сделать это наиболее эффективно". Сестра российского военного в соцсетях прославляет "кадыровцев", ставит лайки под роликами о войне в Украине и публикует фотографии пророссийских боевиков "Гиви" и "Моторолы".

[ + – ] Оксана Крячик

Капитан Алексей Абрамов, 45 лет

[ + – ] Алексей Абрамов

Родился в Брянске, окончил академию противовоздушной обороны, после чего пошел на службу. В соцсетях Абрамова можно обнаружить его фотографии в церквях и видеозаписи с московским патриархом Кириллом. Также на одном из снимков запечатлен ребенок, одетый в зимний комплект российской военной формы.

Журналисты на основании информации со страницы военного пришли к выводу, что военный мог иметь отношение к партии "Справедливая Россия".

Подполковник Андрей Ермишко, 50 лет

Авторы публикации предположили, что офицер служит в должности начальника артиллерии бригады — в одном из сюжетов "России-1" за 2017 год, посвященном подготовке к парадному салюту, именно так и представлен военный.

Судя по информации из соцсетей Ермишко, он служит в российской армии с 1990 года, окончил Саратовской высшее военное командное училище.

Капитан Сергей Бережной, 33 года

После окончания училища служил в Краснодаре, затем переехал в Хабаровск. Журналисты обнаружили фотографию с военного парада, на котором Бережной маршировал вместе со своим курсом.

Майор Сергей Борисенко, 44 года

Долгое время служит в хабаровской 64-й ОМБр, проживает вместе с семьей в месте дислокации этой бригады.

Редакция проекта призвала тех, кто пережил оккупацию в Буче и узнает лица, представленные в материале, связаться с ней в соцсетях или по электронной почте [email protected]

Напомним, недавно свое расследование по поводу военных преступлений в Буче публиковало агентство Reuters. Согласно нему, в убийствах мирных жителей участвовали войска Росгвардии, центра спецназначения "Витязь", 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова и чеченские боевики, подконтрольные Рамзану Кадырову.

Также мы писали о том, как президент РФ Владимир Путин наградил 64-ю бригаду почетным званием "гвардейская" после преступлений в Буче.