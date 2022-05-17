UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

Убийцы из 64-й бригады: СМИ показали офицеров РФ, руководивших резней в Буче (фото)

8710
офицеры, российские военные, буча, список буча, буча список военных рф
Фото: Слідство. Інфо | Журналисты раскрыли данные офицеров, ответственных за преступления в Буче

Журналисты узнали личные данные военных, несмотря на то, что некоторые оккупанты уже пытаются скрывать свои настоящие имена.

Журналисты проекта "Слідство.Інфо" на основании информации, опубликованной украинской разведкой, а также сведений из собственных источников идентифицировали российских командиров из 64-й отдельной мотострелковой бригады РФ, чьи подчиненные совершали убийства, пытки и изнасилования в городе Буча Киевской области. Об этом говорится в материале на сайте проекта.

Авторы публикации сообщили, что после бегства из Киевской области часть 64-й бригады, базирующейся в Хабаровске, была перемещена в Харьковскую область для участия в боях, а остальные военные вернулись в российский город для участия в параде к 9 мая.

  • Капитан Виктор Владимирович Ступников, 34 года
Ступников, Ступников буча, Ступников 64 омбр
Виктор Ступников

Российский канал "Россия 24" в конце апреля опубликовал репортаж о подготовке бригады к параду, в ходе которого один из офицеров дал журналистам комментарий, при этом скрыв свою настоящую фамилию и имя.

64 омбр, ступников, буча
64 омбр, ступников, буча
64 омбр, ступников, буча
64 омбр, ступников, буча
64 омбр, ступников, буча
64 омбр, ступников, буча
64 омбр, ступников, буча
64 омбр, ступников, буча

В репортаже представлен как Петр Васильев, шеврон военного с настоящим именем замазан. Ступников родом из Амурской области, однако проживает в Хабаровске.

  • Майор Александр Потапов, 41 год
Потапов 64 омбр
Потапов 64 омбр
Потапов 64 омбр
Потапов 64 омбр
Потапов 64 омбр
Потапов 64 омбр
Потапов 64 омбр
Потапов 64 омбр
Потапов 64 омбр
Потапов 64 омбр
Потапов 64 омбр
Потапов 64 омбр
Потапов 64 омбр
Потапов 64 омбр
Потапов 64 омбр
Потапов 64 омбр

Российский офицер родился в Смоленске, много лет служил на Забайкалье, после чего был переведен в Хабаровск.

  • Капитан Илья Крячик, 35 лет
Илья Крячик
Илья Крячик

Родился в Благовещенске, однако проживает военный вместе со своей семьей в Хабаровске. Окончил училище в Санкт-Петербурге, после чего начал свою армейскую карьеру.

На странице в социальной сети Крячик указал, что является приверженцем идей коммунизма, а любимой цитатой для него является следующая: "С технической точки зрения убить человека очень легко, сложность в том, чтобы сделать это наиболее эффективно". Сестра российского военного в соцсетях прославляет "кадыровцев", ставит лайки под роликами о войне в Украине и публикует фотографии пророссийских боевиков "Гиви" и "Моторолы".

Крячик
Оксана Крячик
  • Капитан Алексей Абрамов, 45 лет
Алексей Абрамов
Алексей Абрамов

Родился в Брянске, окончил академию противовоздушной обороны, после чего пошел на службу. В соцсетях Абрамова можно обнаружить его фотографии в церквях и видеозаписи с московским патриархом Кириллом. Также на одном из снимков запечатлен ребенок, одетый в зимний комплект российской военной формы.

Журналисты на основании информации со страницы военного пришли к выводу, что военный мог иметь отношение к партии "Справедливая Россия".

  • Подполковник Андрей Ермишко, 50 лет

Авторы публикации предположили, что офицер служит в должности начальника артиллерии бригады — в одном из сюжетов "России-1" за 2017 год, посвященном подготовке к парадному салюту, именно так и представлен военный.

Судя по информации из соцсетей Ермишко, он служит в российской армии с 1990 года, окончил Саратовской высшее военное командное училище.

  • Капитан Сергей Бережной, 33 года

После окончания училища служил в Краснодаре, затем переехал в Хабаровск. Журналисты обнаружили фотографию с военного парада, на котором Бережной маршировал вместе со своим курсом.

  • Майор Сергей Борисенко, 44 года

Долгое время служит в хабаровской 64-й ОМБр, проживает вместе с семьей в месте дислокации этой бригады.

Редакция проекта призвала тех, кто пережил оккупацию в Буче и узнает лица, представленные в материале, связаться с ней в соцсетях или по электронной почте [email protected]

Напомним, недавно свое расследование по поводу военных преступлений в Буче публиковало агентство Reuters. Согласно нему, в убийствах мирных жителей участвовали войска Росгвардии, центра спецназначения "Витязь", 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова и чеченские боевики, подконтрольные Рамзану Кадырову.

Также мы писали о том, как президент РФ Владимир Путин наградил 64-ю бригаду почетным званием "гвардейская" после преступлений в Буче.