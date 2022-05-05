Псковские десантники, Росгвардия и "кадыровцы": Reuters установило причастных к зверствам в Буче

Журналисты выяснили личности российских солдат и командиров, пообщавшись с очевидцами и проверив брошенные документы. Помогло и любовное письмо, которая россиянка написала оккупанту и оставила на нем отпечаток губной помады.

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Военные преступления в Буче совершали войска Росгвардии, центра спецназначения "Витязь", 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова и чеченские боевики, подконтрольные Рамзану Кадырову. Об этом говорится в расследовании агентства Reuters.

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Авторы материала провели в Буче три недели, опросили более 90 местных жителей, изучали фото, видеодоказательства и документы, оставленные ВС РФ. Большая часть доказательств и свидетельских показаний касается событий на улице Яблонской на южной окраине города. После освобождения города от оккупантов там нашли тела убитых гражданских.

Впервые за время полномасштабной войны журналисты узнали, что среди оккупационных войск были военнослужащие спеццентра "Витязь", которое находится в подчинении Росгвардии. Установлена причастность бойцов 76-й гвардейской дивизии к насилию над безоружными мужчинами. Минимум 3 чеченских подразделения действовали в районе Бучи в марте.

Расследователи нашли ключи к установлению личностей отдельных российских солдат и номеров воинских частей, находившихся в Буче. Там была также парашютно-десантная дивизия.

Людей с белыми мешками на головах уводили в подвал

Reuters описывает, как 3 марта десятки солдат на бронетехнике въехали в забор 50-летнего инженера Виталия Животовского и захватили его дом в красивом месте на Яблонской. Неделю в доме жили почти 30 русских солдат. Животовский, его 20-летняя дочь и сосед жили в одной комнате подвале. По его словам, в другую комнату в подвале приводили людей с белыми мешками на головах. Всего их было не менее семи человек. Говорить с ними было невозможно.

[ + – ] ВС РФ приводили в подвал людей с белыми мешками на головах

Однажды Животовский увидел, как к дому 4 оккупанта вели высокого мужчину с белым мешком на голове. В тот же день он видел его стоявшим на коленях у заднего забора дома. Он слышал, как российские солдаты избили мужчину и хвастались, что захватили бойца, служившего на востоке Украины.

"Я слышал звуки ломающихся костей, звуки побоев. Доносилось много криков", — описал услышанное Животовский.

[ + – ] Большую часть дома Животовского сожгли

Далее раздалось несколько выстрелов недалеко от этого места и потом была тишина. Журналист Reuters видел гильзы и многочисленные пулевые отверстия в заборе, где происходили пытки.

Мужчина с дочерью и соседкой вырвались из дома 10 марта. Он вернулся в Бучу после отступления русских и увидел, что большую часть его дома сожгли. В разрушенной гостиной захватчики оставили кучу украинских документов, удостоверяющих личность местных жителей. Их задерживали и допрашивали военные.

Письмо "любимому" из Пскова

Животовский сказал, что под этими бумагами он нашел написанное россиянкой Оксаной Рыбаковой письмо солдату Александру Логвиненко, которого Reuters идентифицировало как десантника из Пскова.

"Хорошо, что ты рядом, близко в моем сердце, но ты далеко, служишь нашей Родине, защищаешь нас. Я горжусь тобой" — написала Рыбакова и оставила в конце письма отпечаток губной помады.

[ + – ] Рыбакова оставила в конце письма отпечаток губной помады

Журналисты отыскали Рыбакову в Псковской области, где базируется 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия. Военные этого подразделения прославились кровопролитными боями против чеченских повстанцев. Путин наградил дивизию в 2014-м году за участие в войне на Донбассе.

Женщина в разговоре с Reuters сказала, что Логвиненко служил в парашютно-десантных войсках и уже несколько недель находился на боевом задании.

В спальне соседнего дома, который, по словам Животовского, занимала та же группа оккупантов, на стене остался рисунок баллончиком "Wolf_68". Цифра 68 обозначает Тамбовскую область, а россиянин Кирилл Крючков, который использует варианты "Wolf_68" как ник в соцсетях, определило агентство.

[ + – ] Надпись на стене сделали баллончиком

Крючков родом из Тамбова и живет в Пскове. Двое знакомых Крючкова, рассказали Reuters, что он служил в 234-м десантно-штурмовом полку, который входит в состав 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Один из людей сказал, что Крючков был в Украине.

Крючков 19 апреля опубликовал в Instagram три видео, на которых военные в форме пьют пиво в баре и курят кальян. У одного на рукаве была нашивка десантника, у другого — нашивка с буквой V.

Расследователи связались с другим знакомым Крючкова – Виталием Щербаковым, который размещал в соцсети "ВКонтакте" много фотографий, на которых они одеты в десантную форму. Щербаков отказался говорить о Крючкове и предложил журналистам написать фразу: "К черту укров".

Reuters обнаружило ряд доказательств присутствия в Буче десантников из 76-й дивизии. В документе, который местный житель достал из груды брошенных минометных ящиков на улице Водопроводной, было скзано, что минометы проверяли офицеры воинской части № 74268. В базе данных российских юридических лиц указано, что эта часть базируется в Пскове. Адрес подразделения совпадает с базой штаба 76-й дивизии.

Один из жителей Бучи дал Reuters список радиопозывных, найденных на улице Вокзальной. Кодовые обозначения для радиопередач использовал 104-й десантно-штурмовой полк, также входящий в совтав 76-й дивизии.

Убийство мужчины в "штабе"

В начале марта российские войска заняли кирпичное офисное здание на улице Яблонской, 144, где находились небольшие предприятия. Около 90 человек прятались от боевых действий в большом подвале здания. Люди слышали звуки шагов и молотков над собой, когда российские солдаты укрепляли свой "штаб". Другие военные ходили по домам и забирали мужчин призывного возраста, вспоминают другие жители.

Мужчина по имени Славик рассказал, что 4 марта его привели во двор перед кирпичным зданием. Ему связали руки, раздели и заставили встать на колени. Когда Славик присел на землю рядом с четырьмя другими пленниками, он сказал, что видел тело молодого человека, которого только что убили. Славик и еще один очевидец опознали Виталия Карпенко, строителя, недавно записавшегося добровольцем в территориальную оборону. В холле первого этажа рядом с кровавым следом находилась окровавленная гильза от пули.

В "штабе" нашли российское удостоверение личности, выданное 7 декабря 2021 года 23-летнему ефрейтору Коршунову Константину Владимировичу. Его владелец прошел курс обучения использованию связи и электрооборудования. Журналисты определили, что Коршунов был военнослужащим части № 3179, входящей в состав подразделения Росгвардии "Витязь".

[ + – ] Коршунов был на действительной службе в Росгвардии

Два человека из Пензы, которые знают Коршунова, подтвердили, что он находится на действительной службе в Росгвардии. Один из них сказал, что Коршунов служит в части № 3179, входящей в состав "Витязя".

"Кадыровцы" расстреляли безоружного

Возле села Лубянка в 13 км к северу от Бучи, военнослужащие территориальной обороны показали Reuters дом, в котором останавливались чеченские войска. На одной из дверей было написано по-русски: "Ахмат — сила!"

Трое жителей Лубянки сообщили, что чеченские боевики носили форму песочного цвета. Она выглядела новее и лучшего качества, чем оливково-зеленая форма других российских оккупантов. Один из жителей увидел на форме чеченцев на груди вышитый портрет Рамзана Кадырова. Другой житель сказал, что мужчины были бородатыми, в отличие от других российских военнослужащих, и на их форме были нашивки с чеченским флагом.

72-летни Владимир Абрамов сказал, что из своего дома на углу улицы Яблонской он наблюдал, как 4 марта колонна чеченских войск въехала в город. Абрамов жил по соседству с дочерью Ириной и ее мужем Олегом, который работал сварщиком. 5 марта к ним подъехали чеченские солдаты и приказали Абрамову, Ирине и Олегу выйти на улицу с поднятыми руками.

Один из солдат неоднократно спрашивал Ирину, где прячутся "фашисты" и поджег их дом. Пока Ирину допрашивали, другие солдаты приказали ее мужу снять рубашку, вывели его голого по пояс, из дома на холодную улицу. Абрамов слышал, как Олег просил солдат не причинять ему вреда.

По словам Абрамова, солдаты заставили Олега встать на колени и выстрелили ему в висок. Кровь еще пульсировала из раны, когда Ирина подошла к телу мужа. "Убейте и меня", — крикнула она боевикам.

[ + – ] Тело Олега нашли на улице Яблонской

Тело Олега было одним из более чем десятка, оставленных на улице Яблонской. В апреле Ирина с отцом похоронили Олега на семейном участке в Буче.

Ирина говорит, что всех в Буче ранили заявления Кремля, что зверства в городе – это "постановка".

"Они пришли сюда, убивали и пытали людей, говорят, что это сделали мы сами. Я просто хочу знать, почему это произошло, почему это случилось с моим мужем", – сказала женщина.

Напомним, что Офис генпрокурора Украины и полиция установили личность российского военного, которого подозревают в убийствах мирных жителей в Буче. Им стал командир подразделения управления федеральной службы войск Нацгвардии РФ Ульяновской области Сергей Колоцей.

Французские эксперты заявили, что помогут опознать 65 тел в морге Бучи. Для этого организовали централизованную сдачу ДНК-анализов для сравнения с ДНК-профилями неопознанных жертв.