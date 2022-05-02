Убийства в Буче: Венедиктова назвала имя первого подозреваемого (фото)

Командир подразделения Нацгвардии РФ Сергей Колоцей подозревается в убийстве четырех безоружных жителей города и пытках еще одного мужчины.

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Прокуратура и и сотрудники полиции установили личность военнослужащего, которого подозревают в убийствах мирных жителей в Буче в период оккупации города российскими военными. Это командир подразделения Управления федеральной службы войск Нацгвардии РФ Ульяновской области Сергей Колоцей. Об этом сообщила в Facebook Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

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По ее информации, именно он 18 марта убил четырех безоружных местных мужчин.

[ + – ] Расстрелянные в Буче

"Это фото стало одним из символов зверств в Буче — тела расстрелянных гражданских с завязанными за спиной руками на улице Яблунской. На снимке трое жертв, четвертый убитый в кадр не попал. У троих огнестрельные ранения головы, у четвертого мужчины прострелены внутренние органы и скелет", — написала она, опубликовав фотографию погибших.

Также Колоцея подозревают в том, что 29 марта он пытал еще одного жителя Бучи, заставляя его признаться в деятельности против российской армии.

"Он забрал проукраински настроенного местного мужчину "на подвал", где бил его руками, прикладом автомата и гардой ножа. Отдельным извращенным видом издевательства и запугивания было заставить пострадавшего нюхать мертвого человека", — рассказала Венедиктова.

Сообщается, что мужчину вывозили на "место казни", где имитировали его убийство, стреляя возле уха.

Генпрокурор опубликовала и фото подозреваемого. На них командир подразделения на беларуском почтовом отделении отправляет украденное в домах местных имущество.

[ + – ] Подозреваемый отправляет посылку из почтового отделения Беларуси

"Его "подарок" из Украины в Ульяновск — капот автомобильного багажника", — добавила Венедиктова.

[ + – ] Подозреваемый Сергей Колоцей

На основании собранных доказательств, показаний потерпевшего жителя Бучи и портретной экспертизы прокуроры Бучанской окружной прокуратуры сообщили росгвардейцу о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны, совмещенных с умышленными убийствами.

В настоящее время прокуратура проверяет причастность Колоцея к другим военным преступлениям, совершенным в Буче.

Напомним, французские специалисты с ДНК-лабораторией помогут опознать 65 тел в морге Бучи. Для тех, кто ищет своих родственников, местная прокуратура организует сдачу генетического материала для сравнительного анализа ДНК-профилей неопознанных жертв.

Ранее Фокус сообщал, что 17-летнего жителя Бучи подозревают в госизмене и сотрудничестве с российскими военными.