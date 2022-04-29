Французские специалисты с ДНК-лабораторией помогут опознать 65 тел в морге Бучи

Для тех, кто ищет своих родственников, местная прокуратура организует сдачу генетического материала для сравнительного анализа ДНК-профилей неопознанных жертв.

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Французские эксперты, входящие в состав миссии, которая участвует в расследованиях фактов военных преступлений РФ в Украине, помогут идентифицировать тела 65 погибших в Буче. Для этого будет организован сбор генетического материала у людей, которые ищут своих родственников. Об этом в Facebook сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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Генпрокурор отмечает, французские специалисты с ДНК-лабораторией и необходимым оборудованием будут работать в Бучанском морге со следующей недели. Чтобы сдать биоматериал для сравнительного анализа ДНК-профилей неопознанных жертв, необходимо обратится в городской совет Бучи, где будет проводится предварительная запись.

"Офис генпрокурора и Бучанская окружная прокуратура совместно с мэрией Бучи организуют централизованную сдачу ДНК-анализов для сравнения с ДНК-профилями неопознанных жертв. Речь идет о родственниках первой линии: матери, отце, детях", — сообщила Венедиктова.

Как рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов журналистам Русской службы BBC, на 15 апреля в Киевской области было обнаружено и передано судмедэкспертам 900 тел людей, погибших за время боевых действий в регионе. Из них более 350 тел — из Бучи. По словам Венедиктовой на сегодняшний день не удалось идентифицировать 65 тел, найденных в Буче после российской оккупации.

Ранее прокуроры Бучанской окружной прокуратуры назвали подозреваемых в совершении военных преступлениях в Киевской области. В списке, опубликованном генпрокурором Ириной Венедиктовой, оказались 10 военнослужащих 64-ой отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск ВС РФ.

Подольская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении 17-летнему жителю Бучанского района, который по версии силовиков, сотрудничал с оккупационными войсками РФ. Он передавал российским военным информацию о жителях села, а также адреса магазинов и домов, где могут сохраняться ценные вещи, сообщили в Офисе генпрокурора.