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Украина

17-летнего жителя Бучи подозревают в госизмене и сотрудничестве с российскими военными

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Буча провела в российской оккупации 33 дня

Подольская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении несовершеннолетнему жителю Киевской области. Предположительно он наводил российских оккупантов на богатые дома в своем селе.

По данным следствия, 17-летний житель Бучанского района на Киевщине добровольно перешел на сторону врага во время оккупации населенных пунктов в пригороде столицы. Парня подозревают в том, что он передавал российским военным информацию о жителях села, а также адреса магазинов и домов, где могут сохраняться ценные вещи. Об этом сообщается на сайте Офиса Генпрокурора.

Как считает прокуратура, юноша получал денежное вознаграждение за эти сведения.

"Также установлено, что он вместе с военнослужащими РФ проник в один из домов на территории села и украл чужое имущество", — уточняют в Офисе Генпрокурора.

Руководство Подольской окружной прокуратуры Киева сообщило о подозрении несовершеннолетнему украинцу в государственной измене и тайном похищении чужого имущества в условиях военного положения. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Часть 2 ст. 111 о госизмене в условиях военного положения предполагает лишение свободы на срок 15 лет или пожизненное заключение.

Воровство в условиях военного положения (часть 4 ст. 185) карается лишением свободі на срок от 5 до 8 лет.

Ранее Фокус сообщал, что СБУ разоблачила двух сотрудников "Укрзализныци", которые сотрудничали с ВС РФ.