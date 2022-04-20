17-летнего жителя Бучи подозревают в госизмене и сотрудничестве с российскими военными

Подольская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении несовершеннолетнему жителю Киевской области. Предположительно он наводил российских оккупантов на богатые дома в своем селе.

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По данным следствия, 17-летний житель Бучанского района на Киевщине добровольно перешел на сторону врага во время оккупации населенных пунктов в пригороде столицы. Парня подозревают в том, что он передавал российским военным информацию о жителях села, а также адреса магазинов и домов, где могут сохраняться ценные вещи. Об этом сообщается на сайте Офиса Генпрокурора.

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Как считает прокуратура, юноша получал денежное вознаграждение за эти сведения.

"Также установлено, что он вместе с военнослужащими РФ проник в один из домов на территории села и украл чужое имущество", — уточняют в Офисе Генпрокурора.

Руководство Подольской окружной прокуратуры Киева сообщило о подозрении несовершеннолетнему украинцу в государственной измене и тайном похищении чужого имущества в условиях военного положения. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Часть 2 ст. 111 о госизмене в условиях военного положения предполагает лишение свободы на срок 15 лет или пожизненное заключение.

Воровство в условиях военного положения (часть 4 ст. 185) карается лишением свободі на срок от 5 до 8 лет.

Ранее Фокус сообщал, что СБУ разоблачила двух сотрудников "Укрзализныци", которые сотрудничали с ВС РФ.