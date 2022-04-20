17-річного мешканця Бучі підозрюють у держзраді та співпраці з російськими військовими

Подільська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру неповнолітньому мешканцю Київської області. Імовірно, він наводив російських окупантів на багаті будинки у своєму селі.

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За даними слідства, 17-річний мешканець Бучанського району на Київщині добровільно перейшов на бік ворога під час окупації населених пунктів у передмісті столиці. Хлопця підозрюють у тому, що він передавав російським військовим інформацію про мешканців села, а також адреси магазинів і будинків, де можуть зберігатись цінні речі. Про це повідомляє сайт Офісу Генпрокурора.

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Як вважає прокуратура, юнак отримував грошову винагороду за ці відомості.

"Також встановлено, що він разом із військовослужбовцями РФ проникнув в один із будинків на території села та вкрав чуже майно", — уточнюють в Офісі Генпрокурора.

Керівництво Подільської окружної прокуратури Києва повідомило про підозру неповнолітньому українцю в державній зраді та таємному викраденні чужого майна в умовах воєнного стану. Наразі проводиться досудове розслідування.

Частина 2 ст. 111 про держзраду за умов військового становища передбачає позбавлення волі терміном 15 років чи довічне ув'язнення.

Крадіжка в умовах воєнного стану (частина 4 ст. 185) карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Раніше Фокус повідомляв, що СБУ викрила двох співробітників "Укрзалізниці", які співпрацювали зі ЗС РФ.