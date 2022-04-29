Французькі фахівці з ДНК-лабораторією допоможуть упізнати 65 тіл у морзі Бучі

Для тих, хто шукає своїх родичів, місцева прокуратура організує здачу генетичного матеріалу для порівняльного аналізу ДНК-профілів невідомих жертв.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Французькі експерти, які входять до складу місії, що бере участь у розслідуваннях фактів воєнних злочинів РФ в Україні, допоможуть ідентифікувати тіла 65 загиблих у Бучі. Для цього організують збирання генетичного матеріалу в людей, які шукають своїх родичів. Про це у Facebook повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Генпрокурор зазначає, французькі фахівці з ДНК-лабораторією та необхідним обладнанням працюватимуть у Бучанському морзі з наступного тижня. Щоб здати біоматеріал для порівняльного аналізу ДНК-профілів непізнаних жертв, необхідно звернутися до міської ради Бучі, де проводитимуть попередній запис.

"Офіс генпрокурора та Бучанська окружна прокуратура спільно з мерією Бучі організують централізовану здачу ДНК-аналізів для порівняння з ДНК-профілями непізнаних жертв. Йдеться про родичів першої лінії: матері, батька, дітей", — повідомила Венедіктова.

Як розповів начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов журналістам Російської служби ВВС, на 15 квітня в Київській області виявлено та передано судмедекспертам 900 тіл людей, які загинули за час бойових дій у регіоні. З них понад 350 тіл — з Бучі. За словами Венедіктової, на сьогодні не вдалося ідентифікувати 65 тіл, знайдених у Бучі після російської окупації.

Раніше прокурори Бучанської окружної прокуратури назвали підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів у Київській області. У списку, опублікованому генпрокурором Іриною Венедіктовою, опинилися 10 військовослужбовців 64-ї окремої мотострілецької бригади сухопутних військ ЗС РФ.

Подільська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру 17-річному жителю Бучанського району, який, за версією силовиків, співпрацював з окупаційними військами РФ. Він передавав російським військовим інформацію про мешканців села, а також адреси магазинів та будинків, де можуть зберігатись цінні речі, повідомили в Офісі генпрокурора.