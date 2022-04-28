Прокуратура встановила особи 10 окупантів РФ, причетних до звірств у Бучі (фото)
Усі підозрювані — військовослужбовці 64-ї окремої мотострілецької бригади сухопутних військ РФ, нещодавно нагородженої президентом Путіним.
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Прокурори Бучанської окружної прокуратури назвали підозрюваних у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни, повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Всі вони служили в одному підрозділі окупаційних військ.
"Їхню 64-у окрему мотострілецьку бригаду сухопутних військ ЗС РФ Путін відзначив присвоєнням почесного звання "гвардійської", — зазначила генпрокурор. — Подяка від президента за "масовий героїзм", а мовою цивілізованого світу, за воєнні злочини — це доказ того, що звірства в Бучі були завданням зверху, з яким вони впоралися. А головне — загальної відповідальності головнокомандувача за дії солдатів".
У списку, опублікованому генпрокурором, 10 військовослужбовців 64-ої бригади:
- молодший сержант В'ячеслав Лаврентьєв;
- рядовий Григорій Наришкін;
- рядовий Василь Князєв;
- єфрейтор Семен Мальцев;
- рядовий Сергій Пєскарьов;
- рядовий Альберт Раднаєв;
- єфрейтор Михайло Кашин;
- єфрейтор Андрій Бізяєв;
- єфрейтор Дмитро Сергієнко;
- сержант Микита Акімов.
Як зазначила генпрокурор, слідство встановило, що під час окупації Бучі вони захоплювали в заручники беззбройних цивільних, морили їх голодом та жагою, тримали їх на колінах зі зв'язаними руками та заклеєними очима, знущалися та били.
"У хід йшли кулаки й приклади, — повідомила Венедіктова. — З людей вибивали інформацію про розташування ЗСУ та тероборони, деяких взагалі катували без причини. Російські військовослужбовці погрожували потерпілим убивством і навіть імітували страту своїх бранців, стріляючи в їхньому напрямку".
Слідство також має у своєму розпорядженні докази того, що ці солдати займалися мародерством, відбираючи в місцевого населення особисті речі та побутову техніку.
Ірина Венедіктова наголосила, що роль та участь кожного з підозрюваних у цих злочинах встановлено завдяки спільній роботі прокурорів та поліцейських, їхні особисті дані допомогли зібрати журналісти проєкту "Слідство Інфо".
"Ми перевіряємо цю десятку на причетність і до вбивств у Бучі", — зазначила генпрокурор.
Усіх, хто впізнав про цих росіян і має докази їхньої причетності до інших злочинів, вона попросила надсилати докази на єдиний хаб або звернутися до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-6 75; Бучанська окружна прокуратура: 063-530-69-06.
Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про результати дослідження, яке показало, що багато користувачів Facebook вірять пропаганді, що заперечує звірства росіян у Бучі.
Згідно зі звітом Institute for Strategic Dialogue, користувачі зі Словаччини, Австрії, Угорщини, Італії, Аргентини надають перевагу правді російської пропаганди та контенту в стилі "все не так однозначно".