Прокуратура встановила особи 10 окупантів РФ, причетних до звірств у Бучі (фото)

Усі підозрювані — військовослужбовці 64-ї окремої мотострілецької бригади сухопутних військ РФ, нещодавно нагородженої президентом Путіним.

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Прокурори Бучанської окружної прокуратури назвали підозрюваних у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни, повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Всі вони служили в одному підрозділі окупаційних військ.

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"Їхню 64-у окрему мотострілецьку бригаду сухопутних військ ЗС РФ Путін відзначив присвоєнням почесного звання "гвардійської", — зазначила генпрокурор. — Подяка від президента за "масовий героїзм", а мовою цивілізованого світу, за воєнні злочини — це доказ того, що звірства в Бучі були завданням зверху, з яким вони впоралися. А головне — загальної відповідальності головнокомандувача за дії солдатів".

У списку, опублікованому генпрокурором, 10 військовослужбовців 64-ої бригади:

молодший сержант В'ячеслав Лаврентьєв;

рядовий Григорій Наришкін;

рядовий Василь Князєв;

єфрейтор Семен Мальцев;

рядовий Сергій Пєскарьов;

рядовий Альберт Раднаєв;

єфрейтор Михайло Кашин;

єфрейтор Андрій Бізяєв;

єфрейтор Дмитро Сергієнко;

сержант Микита Акімов.

Як зазначила генпрокурор, слідство встановило, що під час окупації Бучі вони захоплювали в заручники беззбройних цивільних, морили їх голодом та жагою, тримали їх на колінах зі зв'язаними руками та заклеєними очима, знущалися та били.

"У хід йшли кулаки й приклади, — повідомила Венедіктова. — З людей вибивали інформацію про розташування ЗСУ та тероборони, деяких взагалі катували без причини. Російські військовослужбовці погрожували потерпілим убивством і навіть імітували страту своїх бранців, стріляючи в їхньому напрямку".

Слідство також має у своєму розпорядженні докази того, що ці солдати займалися мародерством, відбираючи в місцевого населення особисті речі та побутову техніку.

Ірина Венедіктова наголосила, що роль та участь кожного з підозрюваних у цих злочинах встановлено завдяки спільній роботі прокурорів та поліцейських, їхні особисті дані допомогли зібрати журналісти проєкту "Слідство Інфо".

"Ми перевіряємо цю десятку на причетність і до вбивств у Бучі", — зазначила генпрокурор.

Усіх, хто впізнав про цих росіян і має докази їхньої причетності до інших злочинів, вона попросила надсилати докази на єдиний хаб або звернутися до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-6 75; Бучанська окружна прокуратура: 063-530-69-06.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про результати дослідження, яке показало, що багато користувачів Facebook вірять пропаганді, що заперечує звірства росіян у Бучі.

Згідно зі звітом Institute for Strategic Dialogue, користувачі зі Словаччини, Австрії, Угорщини, Італії, Аргентини надають перевагу правді російської пропаганди та контенту в стилі "все не так однозначно".