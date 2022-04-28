Прокуратура установила личности 10 оккупантов РФ, причастных к зверствам в Буче (фото)

Все подозреваемые — военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск РФ, недавно награжденной президентом Путиным.

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Прокуроры Бучанской окружной прокуратуры назвали подозреваемых в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Все они служили в одном подразделении оккупационных войск.

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"Их 64-ю отдельную мотострелковую бригаду сухопутных войск ВС РФ Путин отметил присвоением почетного звания "гвардейской", — отметила генпрокурор. — Благодарность от президента за "массовый героизм", а на языке цивилизованного мира, за военные преступления – это доказательство того, что зверства в Буче были задачей сверху, с которой они справились. А главное – общей ответственности главнокомандующего за действия солдат".

В списке, опубликованном генпрокурором, 10 военнослужащих 64-ой бригады:

младший сержант Вячеслав Лаврентьев;

рядовой Григорий Нарышкин;

рядовой Василий Князев;

ефрейтор Семен Мальцев;

рядовой Сергей Пескарев;

рядовой Альберт Раднаев;

ефрейтор Михаил Кашин;

ефрейтор Андрей Бизяев;

ефрейтор Дмитрий Сергиенко;

сержант Никита Акимов.

Как отметила генпрокурор, следствие установило, что во время оккупации Бучи они захватывали в заложники безоружных гражданских, морили их голодом и жаждой, держали их на коленях со связанными руками и заклеенными глазами, издевались и избивали.

"В ход шли кулаки и приклады, — сообщила Венедиктова. — У людей выбивали информацию о расположении ВСУ и теробороны, некоторых вообще пытали беспричинно. Российские военнослужащие угрожали потерпевшим убийством и даже имитировали казнь своих пленников, стреляя в их направлении".

Следствие также располагает доказательствами того, что эти солдаты мародерствовали, отбирая у местного населения личные вещи и бытовую технику.

Ирина Венедиктова подчеркнула, что роль и участие каждого из подозреваемых в этих преступлениях установлена ​​благодаря совместной работе прокуроров и полицейских, их личные данные помогли собрать журналисты проекта "Слідство Інфо".

"Мы проверяем эту десятку на причастность и к убийствам в Буче", — отметила генпрокурор.

Всех, кто узнал этих россиян и имеет свидетельства их причастности к другим преступлениям она попросила присылать доказательства на единый хаб или обратиться в Киевскую областную прокуратуру: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75; Бучанская окружная прокуратура: 063-530-69-06.

Напомним, ранее Фокус сообщал о результатах исследования, показавшего, что многие пользователи Facebook верят пропаганде, отрицающей зверства россиян в Буче.

Согласно отчету Institute for Strategic Dialogue, пользователи из Словакии, Австрии, Венгрии, Италии, Аргентины предпочитают правде российскую пропаганду и контент в стиле "все не так однозначно".