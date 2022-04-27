В Facebook верят пропаганде, отрицающей зверства русских в Буче, - исследование ISD

Согласно отчету Institute for Strategic Dialogue, пользователи из Словакии, Австрии, Венгрии, Италии, Аргентины предпочитают правде российскую пропаганду и контент в стиле "все не так однозначно".

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По мере того как социальные сети наполнялись различными интерпретациями событий в Буче, аналитики Institute for Strategic Dialogue (ISD) провели исследование, чтобы установить, какие нарративы о событиях набирают наибольшую популярность в Интернете в разных странах Европы и за ее пределами. Свое исследование они опубликовали на официальном ресурсе.

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Как в ISD анализировали контент о зверствах в Буче

Эксперты проанализировали 200 самых популярных постов о Буче на Facebook в 20 странах: 14 странах ЕС (Австрия, Кипр, Чехия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия и Испания), Великобритании, Аргентине, Бразилии, Канаде, США и Венесуэле. Сделали они это при помощи расширения CrowdTangle, помогающего определить, как часто люди делятся ссылками и как часто они комментируют те или иные посты. Исследователи выбрали сообщения, в которых упоминается Буча (и различные варианты написания слова "Буча" в зависимости от разных языков), опубликованные в период с 30 марта 2022 года по 6 апреля 2022 года.

Контент разделили на две группы: прокремлевский и "неоднозначный".

"Контент классифицировался как прокремлевский, если обнаруживалась явная прокремлевская предвзятость, демонстрировалась только российская версия фактов или явно поддерживалась российская официальная версия", — говорится в отчете. "Неоднозначными" мы посчитали посты, авторы которых подвергали сомнению легитимность изображений из Бучи, опубликованных мировыми СМИ, или хронологию событий, предполагали, что преступления могли быть совершены украинцами, или утверждали, что трагедия в Буче могла быть "постановкой".

Результаты исследования контента о Буче

Из 200 проанализированных сообщений 44 отражали прокремлевскую позицию, а 6 были размещены на страницах, связанных либо с российскими государственными СМИ, либо с российскими посольствами.

а 55 проанализированных постов (27,5%) ставят под сомнение легитимность изображений из Бучи, используемых популярными западными СМИ.

55 постов, ставящих под сомнение сообщения о зверствах в Буче , получили гораздо больше откликов в Интернете, чем те, которые не подвергали сомнению общепринятую информацию о трагедии. Всего у 55 постов было 208 416 репостов, а у остальных 145 постов — 172 063 репостов.

Всего у 55 постов было 208 416 репостов, а у остальных 145 постов — 172 063 репостов. Ни один из проанализированных постов не содержал ярлык проверки фактов от Facebook. Только 2 сообщения содержали пометки, относящиеся к источнику информации, но не к самим постам.

Чаще всего прокремлевские посты встречались среди пользователей Словакии, Австрии и Чехии.

[ + – ] Количество прокремлевских постов в каждой стране Фото: isdglobal.org

"В Словакии 7 из 10 самых популярных постов о Буче содержали прокремлевские нарративы. Кроме того, 9 из 10 самых популярных сообщений были размещены на словацких Facebook-страницах, известных своей экстремистской или популистской позицией, а также распространением высказываний, разжигающих ненависть, и дезинформации. Это показывает, что нелегитимные источники превосходят основные СМИ и официальные источники в освещении резни в Буче", — сделали вывод ученые.

[ + – ] Количество постов, подвергающих сомнению легитимность фото из Бучи Фото: isdglobal.org

Что касается "сомневающихся" нарративов, то таких было много среди итальянцев.

"В Италии, где 8 из 10 наиболее популярных сообщений были взяты с официальной страницы Facebook итальянского военного репортера Тони Капуоццо, интерпретация событий которого была подхвачена итальянскими СМИ и широко распространена в Facebook. Он утверждал, что кадры с убитыми мирными жителями в Буче появились в СМИ только через несколько дней после вывода российских войск, и поэтому в их смерти могут быть виновны как украинские, так и российские военные", — заключили в ISD.

В Испании самым популярным постом о Буче стало видео ютубера Рубена Гисберта, который приехал на Донбасс из России в начале войны, чтобы "рассказать правду о конфликте". В своем ролике Гисберт утверждал, что кадры из Бучи могли быть постановочными, а убийства в Буче могли быть совершены украинцами, а не русскими. Его видео впоследствии было подхвачено RT и стало вторым по распространенности видео о Буче в Венесуэле.

Facebook оказалась неспособна пометить прокремлевский контент

По словам аналитиков ISD, ни один из 200 проанализированных постов не содержал пометок о проверке фактов от соцсети Facebook. Только 2 поста содержали метки, однако обе они относилась к источнику информации, а не к содержанию самой публикации, и гласили: "Эта ссылка от издателя, который, по мнению Facebook, может частично или полностью находиться под редакционным контролем российского правительства".

"Эти два поста содержали ссылки на контент блога "Prüfe alles, glaube wenig, denke selbst" ("Все проверяй, мало верь, думай сам"). Ни один из всех остальных постов, содержащих информацию от российских или прокремлевских источников, не содержал подобного ярлыка", — говорится в материале.

Аналитики сделали вывод, что после бойни в Буче Facebook стала очагом информационной войны и платформой, где публиковались различные версии событий. Несмотря на проверку фактов, интервью со свидетелями и выжившими, а также репортажи с мест о ужасных событий, имевших место в пригороде Киева, наибольшее количество репостов в Facebook получили посты, вызывающие сомнения в правдивости изображений.

"Этот вывод вызывает обеспокоенность, поскольку он показывает, что блогеры, дезинформационные страницы и альтернативные СМИ добиваются значительных успехов в распространении прокремлевских нарративов и формировании дискурса вокруг войны в социальных сетях. Случай с Бучей является лишь одним из примеров того, как можно переосмыслить значимое событие войны, чтобы переложить вину с России и вообще поставить под сомнение правдивость военных преступлений", — заключили эксперты.