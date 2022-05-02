Вбивства в Бучі: Венедіктова назвала ім'я першого підозрюваного (фото)

Командир підрозділу Нацгвардії РФ Сергій Колоцей підозрюється у вбивстві чотирьох беззбройних жителів міста та тортурах ще одного чоловіка.

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Прокуратура та співробітники поліції встановили особу військовослужбовця, якого підозрюють у вбивствах мирних жителів у Бучі в період окупації міста російськими військовими. Це командир підрозділу Управління федеральної служби військ Нацгвардії РФ Ульяновської області Сергій Колоцей. Про це повідомила у Facebook Генпрокурор України Ірина Венедіктова.

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За її інформацією, саме він 18 березня вбив чотирьох беззбройних місцевих чоловіків.

[ + – ] Розстріляні у Бучі

"Це фото стало одним із символів звірств у Бучі — тіла розстріляних цивільних із зав'язаними за спиною руками на вулиці Яблунській. На знімку троє жертв, четвертий убитий у кадр не потрапив. У трьох вогнепальні поранення голови, у четвертого чоловіка простріляно внутрішні органи та скелет", — Написала вона, опублікувавши фотографію загиблих.

Також Колоцея підозрюють у тому, що 29 березня він катував ще одного мешканця Бучі, змушуючи його зізнатися у діяльності проти російської армії.

"Він забрав проукраїнськи налаштованого місцевого чоловіка "на підвал", де бив його руками, прикладом автомата і гардою ножа. Окремим збоченим видом знущання та залякування було змусити постраждалу нюхати мертву людину", — розповіла Венедиктова.

Повідомляється, що чоловіка вивозили на "місце страти", де імітували його вбивство, стріляючи біля вуха.

Генпрокурор опублікувала фото підозрюваного. Там командир підрозділу у білоруському поштовому відділенні відправляє вкрадене у будинках місцевих майно.

[ + – ] Підозрюваний відправляє посилку з поштового відділення Білорусі

"Його "подарунок" з України до Ульяновська — капот автомобільного багажника", — додала Венедіктова.

[ + – ] Підозрюваний Сергій Колоцей

На підставі зібраних доказів, показань потерпілого мешканця Бучі та портретної експертизи прокурори Бучанської окружної прокуратури повідомили росгвардійця про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни, поєднаних із умисними вбивствами.

Наразі прокуратура перевіряє причетність Колоцея до інших воєнних злочинів, скоєних у Бучі.

Нагадаємо, французькі фахівці з ДНК-лабораторією допоможуть упізнати 65 тіл у морзі Бучі. Для тих, хто шукає своїх родичів, місцева прокуратура організує здачу генетичного матеріалу для порівняльного аналізу ДНК-профілів невідомих жертв.

Раніше Фокус повідомляв, що 17-річного мешканця Бучі підозрюють у держзраді та співпраці з російськими військовими.