Псковські десантники, Росгвардія і "кадирівці": Reuters встановило причетних до звірств у Бучі

Журналісти з'ясували особи російських солдатів і командирів, поспілкувавшись із очевидцями та перевіривши покинуті документи. Допоміг і любовний лист, який росіянка написала окупанту і залишила на ньому відбиток губної помади.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Воєнні злочини в Бучі чинили війська Росгвардії, центру спецпризначення "Вітязь", 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії з Пскова та чеченські бойовики, підконтрольні Рамзану Кадирову. Про це йдеться у розслідуванні агентства Reuters.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Автори матеріалу провели у Бучі три тижні, опитали понад 90 місцевих жителів, вивчали фото, відеодокази та документи, залишені ЗС РФ. Більшість доказів і показань свідків стосується подій на вулиці Яблонській на південній околиці міста. Після звільнення міста від окупантів там знайшли тіла убитих цивільних.

Вперше за час повномасштабної війни журналісти дізналися, що серед окупаційних військ були військовослужбовці спеццентру "Вітязь", який підпорядковується Росгвардії. Встановлено причетність бійців 76-ї гвардійської дивізії до насильства над беззбройними чоловіками. Мінімум 3 чеченські підрозділи діяли в районі Бучі у березні.

Розслідувачі знайшли ключі до встановлення особистостей окремих російських солдатів і номерів військових частин, що у Бучі. Там була також парашутно-десантна дивізія.

Людей із білими мішками на головах вели до підвалу

Reuters описує, як 3 березня десятки солдатів на бронетехніці в'їхали в паркан 50-річного інженера Віталія Животовського та захопили його будинок у хорошому місці на Яблонській. Тиждень у будинку мешкали майже 30 російських солдатів. Животовський, його 20-річна донька та сусід жили в одній кімнаті підвалі. За його словами, в іншу кімнату у підвалі заводили людей з білими мішками на головах. Усього їх було не менше семи людей. Розмовляти з ними було неможливо.

[ + – ] ЗС РФ приводили до підвалу людей з білими мішками на головах

Якось Животовський побачив, як до будинку 4 окупанта вели високого чоловіка з білим мішком на голові. Того ж дня він бачив його на колінах біля заднього паркану будинку. Він чув, як російські солдати побили чоловіка і вихвалялися, що захопили бійця, який служив на сході України.

"Я чув звуки кісток, що ламаються, звуки побоїв. Долинало багато криків", — описав почуте Животовський.

[ + – ] Більшу частину будинку Животовського спалили

Далі пролунало кілька пострілів неподалік цього місця і потім була тиша. Журналіст Reuters бачив гільзи та численні кульові отвори у паркані двору, де відбувалися тортури.

Чоловік із донькою та сусідкою вирвалися з будинку 10 березня. Він повернувся до Бучі після відступу росіян і побачив, що більшу частину його будинку спалили. У зруйнованій вітальні загарбники залишили купу українських документів, що засвідчують особу місцевих жителів. Їх затримували та допитували військові.

Лист "коханому" із Пскова

Животовський сказав, що під цими паперами він знайшов написаний росіянкою Оксаною Рибаковою лист солдату Олександру Логвиненку, якого Reuters ідентифікував як десантника із Пскова.

"Добре, що ти поруч, близько в моєму серці, але ти далеко, служиш нашій Батьківщині, захищаєш нас. Я пишаюся тобою" — написала Рибакова і залишила наприкінці листа відбиток губної помади.

[ + – ] Рибакова залишила наприкінці листа відбиток губної помади

Журналісти знайшли Рибакову в Псковській області, де базується 76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія. Військові цього підрозділу уславилися кровопролитними боями проти чеченських повстанців. Путін нагородив дивізію у 2014 році за участь у війні на Донбасі.

Жінка у розмові з Reuters сказала, що Логвиненко служив у парашутно-десантних військах і вже кілька тижнів перебував на бойовому завданні.

У спальні сусіднього будинку, який, за словами Животовського, займала та сама група окупантів, на стіні залишився малюнок балончиком "Wolf_68". Цифра 68 позначає Тамбовську область, а росіянина Кирила Крючкова, який використовує варіанти "Wolf_68" як нік у соцмережах, визначило агентство.

[ + – ] Напис на стіні зробили балончиком

Крючков родом із Тамбова і живе у Пскові. Двоє знайомих Крючкова, розповіли Reuters, що він служив у 234-му десантно-штурмовому полку, який входить до складу 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії. Один із них сказав, що Крючков був в Україні.

Крючков 19 квітня опублікував у Instagram три відео, на яких військові у формі п'ють пиво у барі та курять кальян. Один на рукаві мав нашивку десантника, другий — нашивку з літерою V.

Розслідувачі зв'язалися з іншим знайомим Крючковим — Віталієм Щербаковим, який розміщував у соцмережі "ВКонтакте" багато фотографій, на яких вони одягнені в десантну форму. Щербаков відмовився говорити про Крючкова і запропонував журналістам написати фразу: "К черту укрлв".

Reuters виявило низку доказів присутності у Бучі десантників із 76-ї дивізії. У документі, який місцевий житель дістав із купи покинутих мінометних ящиків на вулиці Водопровідній, було зазначено, що міномети перевіряли офіцери військової частини № 74268. У базі даних російських юридичних осіб зазначено, що ця частина базується у Пскові. Адреса підрозділу збігається з базою штабу 76 дивізії.

Один із мешканців Бучі дав Reuters список радіопозивних, знайдених на вулиці Вокзальній. Кодові позначення для радіопередач використовував 104-й десантно-штурмовий полк, що також входить до складу 76-ї дивізії.

Вбивство чоловіка у "штабі"

На початку березня російські війська зайняли цегляну офісну будівлю на вулиці Яблонській, 144, де знаходилися невеликі підприємства. Близько 90 людей ховалися від бойових дій у великому підвалі будівлі. Люди чули звуки кроків та молотків над собою, коли російські солдати зміцнювали свій "штаб". Інші військові ходили по хатах та забирали чоловіків призовного віку, згадують інші мешканці.

Чоловік на ім'я Славік розповів, що 4 березня його завели у двір перед цегляною будівлею. Йому зв'язали руки, розділи і змусили стати на коліна. Коли Славік присів на землю поруч із чотирма іншими бранцями, він сказав, що бачив тіло молодого чоловіка, якого щойно вбили. Славік та ще один очевидець упізнали Віталія Карпенка, будівельника, який недавно записався добровольцем у територіальну оборону. У холі першого поверху поруч із кривавим слідом знаходилася закривавлена гільза від кулі.

У "штабі" знайшли російське посвідчення особи, видане 7 грудня 2021 23-річному єфрейтору Коршунову Костянтину Володимировичу. Його власник пройшов курс навчання використанню зв'язку та електрообладнання. Журналісти визначили, що Коршунов був військовослужбовцем частини №3179, що входить до складу підрозділу Росгвардії "Витязь".

[ + – ] Коршунов був на службі в Росгвардії

Двоє людей з Пензи, які знають Коршунова, підтвердили, що він перебуває на дійсній службі в Росгвардії. Один із них сказав, що Коршунов служить у частині № 3179, що входить до складу "Витязя".

"Кадирівці" розстріляли беззбройного

Біля села Луб'янка за 13 км на північ від Бучі, військовослужбовці територіальної оборони показали Reuters будинок, у якому зупинялися чеченські війська. На одному з дверей було написано російською: "Ахмат — сила!"

Троє мешканців Луб'янки повідомили, що чеченські бойовики мали форму пісочного кольору. Вона виглядала новішою і кращої якості, ніж оливково-зелена форма інших російських окупантів. Один із мешканців побачив на формі чеченців на грудях вишитий портрет Рамзана Кадирова. Інший житель сказав, що чоловіки були бородатими, на відміну від інших російських військовослужбовців, і на їхній формі були нашивки з чеченським прапором.

72-річний Володимир Абрамов сказав, що зі свого будинку на розі вулиці Яблонської він спостерігав, як 4 березня колона чеченських військ в'їхала до міста. Абрамов жив по сусідству з дочкою Іриною та її чоловіком Олегом, який працював зварювальником. 5 березня до них під'їхали чеченські солдати і наказали Абрамову, Ірині та Олегу вийти на вулицю з піднятими руками.

Один із солдатів неодноразово запитував Ірину, де ховаються "фашисти" і підпалив їхній будинок. Поки Ірину допитували, інші солдати наказали її чоловікові зняти сорочку, вивели його голого до пояса, з хати на холодну вулицю. Абрамов чув, як Олег просив солдатів не завдавати йому шкоди.

За словами Абрамова, солдати змусили Олега стати на коліна і вистрілили йому у скроню. Кров ще пульсувала з рани, коли Ірина підійшла до тіла чоловіка. "Убийте і мене", — крикнула вона бойовикам.

[ + – ] Тіло Олега знайшли на вулиці Яблонській

Тіло Олега було одним із більше десятка, залишених на вулиці Яблонській. У квітні Ірина із батьком поховали Олега на сімейній ділянці у Бучі.

Ірина каже, що всіх у Бучі ранили заяви Кремля, що звірства у місті — це "постановка".

"Вони прийшли сюди, вбивали та катували людей, кажуть, що це зробили ми самі. Я просто хочу знати, чому це сталося, чому це сталося з моїм чоловіком", — сказала жінка.

Нагадаємо, що Офіс генпрокурора України та поліція встановили особу російського військового, якого підозрюють у вбивствах мирних жителів у Бучі. Ним став командир підрозділу управління федеральної служби військ Нацгвардії РФ Ульяновської області Сергій Колоцей.

Французькі експерти заявили, що допоможуть упізнати 65 тіл у морзі Бучі. Для цього організували централізоване складання ДНК-аналізів для порівняння з ДНК-профілями невпізнаних жертв.